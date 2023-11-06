Земельні питання: як і де можна отримати консультацію юриста безоплатно

Українці, які потребують розв’язання питань щодо володіння чи користування землею, можуть безоплатно отримати консультацію юриста від системи безоплатної правничої допомоги. З початку року такою можливістю скористались понад 17 тисяч українців.
Так, кожна людина може отримати безоплатно консультацію та допомогу в складенні різних документів, крім документів до суду.
Юристи системи зазначають, що до них звертаються люди з різними питаннями, наприклад:
- спорів між сусідами про межі земельних ділянок;
- користування земельною ділянкою (оренда, сервітут, емфітевзис, суперфіцій);
- оформлення права власності на земельну ділянку (пай);
- приватизації земельних ділянок під час воєнного стану;
- набуття та відчуження земельної ділянки (паю): договорів купівлі-продажу, міни, дарування, спадкування тощо) та інших.
Деякі люди можуть отримати безоплатно допомогу юриста чи адвоката для звернення до суду (представництво інтересів і складення заяв до суду), це:
- люди з низьким доходом (працездатні — з доходом до 5368 грн/міс; пенсіонери (за віком, вислугою років) — 4186 грн; з інвалідністю — якщо пенсія чи соцдопомога до 5368 грн);
- внутрішньо переміщені особи;
- ветерани війни (учасники бойових дій);
- члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.
Це право їм гарантує стаття 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу».
У системі БПД зазначили, що від початку року по таку послугу звернулися понад пів тисячі людей.
Деякі приклади допомоги, які завершилися на користь клієнтів системи БПД, презентовані в збірці за посиланням: https://bit.ly/3tWKeh8
Як звернутися по допомогу
Отримати усну консультацію юриста можна в будні з 8:00 до 18:00 за номером: 0 800 213 103, контактний центр системи БПД, дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні.
Або з Telegram (тільки дзвінки): https://t.me/+380677213103.
Якщо вам зручно отримати відповідь письмово, напишіть юристу у Telegram: https://t.me/LegalAidUkraineBot або на сторінку у Facebook чи Instagram
Чи звертайтеся до найближчого бюро правової допомоги: https://bit.ly/bpd_buro.
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