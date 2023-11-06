Земельні питання: як і де можна отримати консультацію юриста безоплатно

Українці, які потребують розв’язання питань щодо володіння чи користування землею, можуть безоплатно отримати консультацію юриста від системи безоплатної правничої допомоги. З початку року такою можливістю скористались понад 17 тисяч українців.

Так, кожна людина може отримати безоплатно консультацію та допомогу в складенні різних документів, крім документів до суду.

Юристи системи зазначають, що до них звертаються люди з різними питаннями, наприклад:

спорів між сусідами про межі земельних ділянок;

користування земельною ділянкою (оренда, сервітут, емфітевзис, суперфіцій);

оформлення права власності на земельну ділянку (пай);

приватизації земельних ділянок під час воєнного стану;

набуття та відчуження земельної ділянки (паю): договорів купівлі-продажу, міни, дарування, спадкування тощо) та інших.

Деякі люди можуть отримати безоплатно допомогу юриста чи адвоката для звернення до суду (представництво інтересів і складення заяв до суду), це:

люди з низьким доходом (працездатні — з доходом до 5368 грн/міс; пенсіонери (за віком, вислугою років) — 4186 грн; з інвалідністю — якщо пенсія чи соцдопомога до 5368 грн);

внутрішньо переміщені особи;

ветерани війни (учасники бойових дій);

члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Це право їм гарантує стаття 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу».

У системі БПД зазначили, що від початку року по таку послугу звернулися понад пів тисячі людей.

Деякі приклади допомоги, які завершилися на користь клієнтів системи БПД, презентовані в збірці за посиланням: https://bit.ly/3tWKeh8

Як звернутися по допомогу

Отримати усну консультацію юриста можна в будні з 8:00 до 18:00 за номером: 0 800 213 103, контактний центр системи БПД, дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

Або з Telegram (тільки дзвінки): https://t.me/+380677213103.

Якщо вам зручно отримати відповідь письмово, напишіть юристу у Telegram: https://t.me/LegalAidUkraineBot або на сторінку у Facebook чи Instagram

Чи звертайтеся до найближчого бюро правової допомоги: https://bit.ly/bpd_buro.