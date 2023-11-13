Діти – пріоритет

Попри війну у дитячій міській лікарні Олександрії розпочали реконструкцію частини педіатричного відділення. Це приміщення не використовувалось і потребувало капітального ремонту не один десяток років.

Після реконструкції буде можливість розмістити там палати інтенсивної терапії, які зараз розташовані в інфекційному відділенні.

Як повідомив міський голова Олександрії Сергій Кузьменко, для першого етапу робіт субвенцію – 2 300 000 гривень – надали Приютівська, Новопразька, Пантаївська та Попельнастівська громади, оскільки у медзакладі лікуються діти з усього Олександрійського району.

Загалом планується капітально оновити приміщення: замінити двері, провести нові електромережі, привести до ладу палати, забезпечити їх меблями і обладнанням.