На чисту воду?

Знайоме прізвище – Ілик – помітив кореспондент «УЦ», переглядаючи на сайті Кіровського райсуду інформацію про кримінальні справи, які мали розглядатися 10 листопада. Імя та по батькові фігуранта – Роман Ігорович, а також інкримінована йому стаття – «Зловживання владою або службовим становищем» вказують на те, що це – колишній генеральний директор ОКВП «Дніпро – Кіровоград».

Про початок його кримінального переслідування громадськість дізналася в березні нинішнього року від прокуратури області. Повідомлялося, що екскерівника водоканалу запідозрили у неналежному виконанні обов’язків, внаслідок якого підприємство, котре й без того ледве кінці з кінцями зводить, зазнало збитків у розмірі 3,7 мільйона гривень. Ішлося про придбання вантажівок та пересувних лабораторій за завищеними цінами. Спілкуючись навесні із журналістами, пан Ілик назвав цю справу висмоктаною з пальця. Посилався на державний аудит, у ході якого підтверджено обгрунтованість закупівель. Запевняв, що в суді обвинувачення буде спростовано.

Роман Ілик перебрався в Кропивницький 2011 року із Стрия, де працював інженером у водоканалі, а ще раніше – завгаром у будівельній фірмі. У нас його одразу призначили генеральним директором обласного водоканалу. Впродовж десяти років Роман Ігорович обіймав цю посаду. Як зазначається у біографічній довідці, яка й досі є на сайті ОКВП «Дніпро-Кіровоград», «за період роботи на підприємстві Ілик Р. І. відзначився як грамотний керівник, вмілий організатор виробництва і вихователь колективу. При вирішені виробничих питань він завжди прислуховується до думок своїх колег». Хоча поза підприємством його лаяли кому не ліньки. У грудні 2021 року він залишив крісло гендиректора, оскільки закінчився термін контракту з облрадою, а новий депутати не захотіли укладати. Утім, з підприємством Роман Ілик одразу не попрощався – його залишили відповідальним за реалізацію міжнародних проєктів. У жовтні 2022 року пан Ілик виплив у Житомирі. Там його призначили директором комунального водоканалу, де й трудиться дотепер. Далеченько від Кіровського райсуду Кропивницького.