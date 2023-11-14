Прагнете допомагати вразливим категоріям людей і маєте трохи вільного часу? Приєднуйтеся до проєкту «Волонтер БПД».

Система безоплатної правничої допомоги запустила його у 2021 році на суспільний запит — бажання активних громадян долучитися до інформування людей у своїх громадах про можливість отримати правничі послуги безоплатно.

Тож ми розробили навчальний курс і універсальну модель співпраці, щоб долучитися могли різні люди, але зі спільними цінностями.

Станом на жовтень 2023 року у проєкт вже залучено понад 600 волонтерів по всій Україні.

Що роблять волонтери БПД?

інформують людей про можливість отримати правничу допомогу безоплатно

розміщують інформаційні матеріали: плакати, листівки у громадських місцях

допомагають організовувати освітні заходи на правову тематику та налагоджувати співпрацю з партнерськими установами і організаціями

Чи потрібна юридична освіта?

Ні. Волонтери не надають правничих послуг, а лише допомагають інформувати людей про можливість їх отримати безоплатно у системі БПД.

Хто такі параюристи?

Це різновид волонтерської діяльності, яку ми пропонуємо. У параюристів лише одне завдання — якщо вони зустрічають людину, котра потребує правничої допомоги, то можуть перенаправити її до системи БПД через спеціальний застосунок в смартфоні. І так, юристом для цього також бути не обов’язково.

Чи можна поєднувати цю діяльність з іншою?

Так. Волонтерство у системі БПД можна поєднувати з іншими волонтерськими активностями, роботою тощо.

Чи можна вийти з проєкту, якщо не сподобається?

Так. Якщо ви спробувати і зрозуміли, що це не для вас — участь можна припинити. Волонтерство — це ваш вибір, а не обов’язок.

Система БПД — волонтерам/параюристам

Нам важливо бути корисними не лише нашим клієнтам. Тому ми пропонуємо волонтерам можливості покращити власний рівень правових знань, розширити ділові контакти та покращити навички комунікації.

Як стати волонтером/параюристом?

Заповнити анкету – https://cutt.ly/hlq3RxH. Пройти дистанційний курс «Основи волонтерської діяльності». http://academy.legalaid.gov.ua/ Пройти фінальну співбесіду з представниками системи БПД і отримати посвідчення волонтера чи параюриста.

Насправді все простіше, ніж здається. Долучайтеся!