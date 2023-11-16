Громадська організація з Донеччини працює над інтеграцією ВПО в приймаючих громадах Кіровоградщини

У вересні цього року команда громадської організації «Нова Дружківка» розпочала нову ініціативу «ВПО за зміни в громадах» за підтримки проєкту USAID «Демократичне врядування у Східній Україні». Її мета – передати набутий досвід з розвитку громад та сприяти інтеграції внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в приймаючих громадах, допомогти партнерським організаціям стати рушіями змін та навчити комплексному підходу для реалізації майбутніх власних проєктів, долучаючи до цих процесів ВПО.

30 вересня відбувся перший тренінг для громадських центрів «Важлива» в Олександрійській, Знам’янській та Приютівській громадах, що був спрямований на підвищення спроможності команд працювати в умовах невизначеності, враховувати гендерний підхід та залучати до розвитку громад різні аудиторії, в тому числі ВПО.

«Впровадження гендерного підходу в діяльність громадських організацій – це доступ до людського капіталу, подолання нерівностей та реальні можливості для всіх, незалежно від статі та соціального становища. Це також статус організації з сучасними демократичними стандартами у внутрішній діяльності, що сприяє партнерству та впливовості», – розповідає Любов Кан, тренерка, фахівчиня Олександрійського гендерного інформаційного центру.

Тема гендерного підходу мала активний зворотній зв’язок від учасниць тренінгу. Зокрема, Ольга Олійник, волонтерка ГО «Жіночий Дзен», підкреслила важливість цього підходу для сучасного суспільства та його вплив на безпеку та захищеність різних категорій людей. Вона наголосила на тому, що гендерний підхід може сприяти досягненню більш ефективних результатів у діяльності громадських організацій.

22 жовтня відбувся другий тренінг «Екологічні підходи в управлінні громадою» із тренеркою Ольгою Лящук. Учасниці розглянули важливість врахування питань захисту довкілля та адаптації до зміни клімату в усіх аспектах життя громади, обговорили можливості участі громадськості у прийнятті рішень, пов’язаних із впливом на довкілля, та розробку онлайн інформування про злочини проти довкілля.

«За прогнозами до 2040 року очікується підвищення середньої річної температури в Україні, а також перерозподіл опадів, що може призвести до зростання стихійних гідрометеорологічних явищ. Громади повинні готуватися до цих змін та мінімізувати їх наслідки. Частина необхідних заходів може бути впроваджена без значного фінансування, змінюючи лише традиційні підходи», – тренерка Ольга Лящук, ГО «Екоклуб».

Команда громадської організації «Нова Дружківка» переконана, що екологічний підхід є невід’ємною частиною розвитку спільнот, а громадські центри стануть рушіями позитивних змін на місцях, сприяючи не лише адаптації до змін у кліматі, але й формуючи нові, свідомі спільноти серед мешканців і мешканок громад.

Про інклюзивне міське середовище як драйвер економічного та соціокультурного розвитку громад учасниці спілкувалися з архітекторкою Ольгою Кононовою 28 жовтня. Пані Ольга розповідала про важливість публічних просторів та їх вплив на життя громади: «Недоступність та негостинність публічних просторів змушує людей, які мають потреби в безбар’єрному середовищі, залишатися вдома. Громадські організації мають гнучкість і можливість спільно з мешканцями визначати пріоритети в розвитку таких просторів та ініціювати проєкти для покращення їхньої доступності. Робота в цьому напрямку допоможе створити більш інклюзивні та комфортні умови для життя, і тим самим сприятиме спілкуванню, згуртуванню та економічному розвитку громади.»

Під час заходу учасниці створили мапи сприйняття громади та дослідили, як громадські організації можуть впливати на розвиток публічних просторів. Результатом практичних завдань стало створення проєктів-рішень щодо покращення актуальних локацій для кожної громади.

«Ми напрацювали проєкт «П’ятачок» у Знам’янці, що створить безпечний відпочинковий комплекс для різних груп мешканців та мешканок. Це потенційно корисна локація, яку можна розвивати, задовольняючи потребу людей у різноманітному дозвіллі», – поділилася Оксана Рац, членкиня ГО «Жіночий Дзен».

Навчання для фахівчинь громадських центрів «Важлива» тривають, на учасниць чекає ще 4 навчальні сесії. Тренінги організовано ГО «Нова Дружківка» в рамках проєкту USAID «Демократичне врядування у Східній Україні», який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).