І знову Аншлаг!!!

Україна – це ми! 15 листопада в Театрі Корифеїв відбувся другий Благодійний концерт Народного художнього колективу України хореографічного ансамблю “Росинка” Керівник Маргарита Пятова.

В концерті взяли участь Народні художні колективи Кіровоградського обласного ЦДЮТ, студія вокального мистецтва «Антарес» – художній керівник Олена Дороганич, хореограф Світлана Чехун; оркестр духових інструментів «Зміна» художній керівник та диригент Олександр Ніщеменко; театр-студія «Маска» художній керівник Надія Фільченкова

Під час концерту, було зібрано для ЗСУ 30 840 гривень!!! Окрема подяка волонтерам “Aрмії SOS” Кропивницький та “Громадська варта”і всім Героям-Захисникам!!! – Магія пісні і танцю сплелися в майже гіпнотичне мереживо таланту, чудових костюмів, яскравих дитячих усмішок, неймовірних постановок і щирих емоцій! – відзначила на свої сторінці у соціальних мережах волонтерка ініціативи «Армія SOS Кропивницький» Оксана Червона. – Безмежно вдячні всім, хто відвідав захід та долучився до нашого волонтерського збору на черговий дрон DJI Mavic 3 для наших Захисників! Зібрані 30 840 гривень додаємо до тих коштів, які, гривня за гривнею, назбирали раніше! Велика подяка народним художнім колективам Кіровоградського обласного ЦДЮТ і директору закладу! Щиро дякуємо всім учасникам концерту, наставникам, батькам, допомога кожного з вас наближає Перемогу! Мріємо про те, щоб всі діти в Україні були щасливими і зростали у безпечній вільній країні!