На підтримку ЗСУ

Сімнадцяте засідання дев’ятої сесії Кропивницької міської ради було нетипово коротким, бо на розгляд депутатів виносилося лише два питання: про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради про бюджет на 2023 рік і про затвердження Положення про цільовий Фонд соціально-економічного розвитку Кропивницької міської територіальної громади.

Начальниця фінансового управління Любов Бочкова доповіла депутатам про необхідність внесення змін до рішення про бюджет Кропивницької територіальної громади на 2023 рік.

– З метою забезпечення заходів з територіальної оборони та оперативного вирішення питань щодо закупівлі обладнання для мобільно-вогневої групи пропонується перерозподілити видатки спеціального фонду за бюджетними програмами, а саме: збільшити видатки на 11,7 млн грн за рахунок зменшення видатків з субвенції місцевого бюджету державному бюджету. Також, за пропозицією управління охорони здоров’я пропонується виділити додатковий фінансовий ресурс у сумі 6,2 мільйона гривень на компенсаційні виплати із заробітної плати з нарахуваннями працівникам пологового будинку у зв’язку з приєднанням до міської лікарні швидкої медичної допомоги.