Перший МакДональдс на Кіровоградщині

І знов Олександрія підтвердила своє бажання бути сучасним європейським містом – поблизу траси М-30 відкрився повноцінний МакДональдс. Поки в обласному центрі сперечалися, в Олександрії будували. А першими відвідувачами МакДональдсу в Олександрії стали діти – вихованці Центру «Джерело життя».

26 вихованців Центру соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя» – це діти-сироти та діти, позбавлені батьківської опіки, – стали першими відвідувачами МакДональдса в Олександрії. Господарі гостинно зустріли дітей біля закладу, провели до зали й безкоштовно пригостили гамбургерами, картоплею фрі, напоями, а молодші дітки отримали ще й іграшки.

– Це перший МакДональдс у Кіровоградській області. Сьогодні почали відкриття з благодійної акції для дітей Олександрії. У затишній залі вони мають можливість відпочити та посмакувати своїми улюбленими стравами. Унікальність закладу в тому, що він знаходиться в центрі України на трасі міжнародного значення М-30, – розповів директор закладу Антон Дементьєв. – Площа закладу – близько 470 квадратних метрів. Посадкових місць у залі – 123. На терасі – 122 місця для відвідувачів. Для дітей є дитячий майданчик.

Завдяки відкриттю цього закладу роботою забезпечені близько 100 жителів громади.

«Ця історія розпочалась ще до війни. Олександрія на карті МакДональдса в світі – це показник того, що місто розвивається і стає видимим для компаній зі світовим ім’ям. Дякую МакДональдсу за таку інвестицію. Дякую за знак якості для нашого міста!» – написав у своєму телеграм-каналі міський голова Сергій Кузьменко.

Від початку повномасштабного вторгнення компанія McDonald’s надає допомогу жителям України, які постраждали від війни. У її рамках роздали більше 235 тисяч продуктових наборів. Ця програма працює й сьогодні. Також діє волонтерська програма, і компанія разом із «Фундацією Дім Рональда МакДональда» надає медичне обладнання, завдяки якому лікують важкі поранення.

Найближчими днями планується відкриття МакДональдсу й у Кропивницькому – огорожу вже демонтували.