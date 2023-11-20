Прийшли як до озброєної й небезпечної

10 листопада 2023 року на сайті Кіровоградської обласної прокуратури та в ЗМІ з’явилася інформація про підозру у «зловживанні службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб» начальниці управління освіти Кропивницької міської ради Ларисі Костенко і працівниці бухгалтерії управління освіти. Зловживання виразилося в переказі у 2021 році 600 тисяч гривень з бюджету на рахунок енергопостачальної компанії за електроенергію, не спожиту освітніми закладами, які підпорядковуються управлінню освіти. Ми попросили прокоментувати ситуацію адвокатесу Наталію Сюр, яка представляє інтереси Лариси Костенко.

– З дозволу моєї клієнтки, почну з самого початку. По-перше: з другої половини серпня 2023 року представники правоохоронних органів почали звертатися з офіційними запитами до управління освіти Кропивницької міської ради щодо надання інформації про постачальників та обсяги споживання електричної енергії за 2021 рік закладами освіти. Управлінням освіти було надано в повному обсязі всю запитувану інформацію, а саме копії договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі та іншої документації, яка ведеться централізованою бухгалтерією.

– Тобто управління освіти співпрацювало з правоохоронними органами?

– Так, звісно. Продовжу далі. При наданні інформації із запитів Ларисою Костенко було ініційовано проведення звірки по розрахунках та обсягах споживання з постачальником – ТОВ «Газ­енергоальянс» – за період дії договорів за 2021 рік. Почалася ділова переписка та претензійна робота. По результатах звірок виявлено, що в жовтні 2021 року було не в повному обсязі сплачено за спожиту електроенергію закладами освіти, а в грудні відбулася переплата.

– Скажіть, а чому саме ТОВ «Газ­енергоальянс» було вибрано постачальником електроенергії для закладів освіти?

– Посадовці управління освіти не вибирають постачальників електроенергії та не мають ніяких особистих стосунків з представниками цих компаній. Закупівлі електроенергії відбуваються відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» через електронну систему Prozorro. У 2021 році постачальник електроенергії змінювався шість разів. Управлінню освіти підпорядковано близько 90 закладів та установ освіти, у кожному є один або декілька приладів обліку електроенергії.

У більш ніж двадцяти відсотках доступ до лічильників мають лише працівники обленерго, які й слідкують за їх показниками. У решті закладів є відповідальні особи, які передають ці показники відповідальним працівникам централізованої бухгалтерії, а далі всі показники узагальнює обленерго та передає постачальнику. Управління освіти оплачує рахунки, які отримує від постачальників.

Переплати й недоплати виявляються у ході звірок, які проводить управління освіти з постачальниками. Так сталося й з 600 тисячами гривень, переплаченими в грудні 2021 року енергопостачальній компанії. Але прокуратурі цікавий тільки той період, впродовж якого енергопостачальна компанія була винна управлінню освіти. Тільки цей період відображено в підозрах прокуратури працівникам освіти.

Також хотіла розказати про саму процедуру вручення підозри. Моя клієнтка 9 листопада 2023 року офіційно поінформувала прокуратуру про проведену претензійну роботу та надала підтверджуючі документи про приведення розрахунків за грудень 2021 року у відповідність зі споживанням електроенергії. Під час усної розмови з прокурором намагалась узгодити час наступної зустрічі щодо надання оригіналів документів. Після повернення на робоче місце їй стало зле, її було госпіталізовано у лікарню з гіпертонічним кризом. А ввечері їй було вручено підозру. Це сталося в лікарні. Скажіть, навіщо повідомляти про підозру у присутності озброєних працівників правоохоронних органів? Хіба Лариса Давидівна мала при собі зброю й збиралася чинити опір? Те, що сталося в лікарні, – це приниження, дифамація, цькування службової особи.

Навіщо відстороняти від посади? Ризиків, що Лариса Костенко може знищити чи підробити документи, – ніяких. У слідчого є вся документація, виписки з банку. Наголошую, Лариса Костенко (на фото) все принесла сама незадовго до вручення їй повідомлення про підозру.

– Як ви гадаєте, чим закінчиться ця справа?

– На мою думку, дана кримінальна справа перейде у поле господарської справи між управлінням освіти й постачальником, тому що по актах звірки споживання електричної енергії за жовтень 2021 року тепер управління освіти має заборгованість перед постачальником. Постачальнику доведеться доводити це у суді.

Наостанок Наталія Сюр поділилась міркуваннями про приховані причини кримінальної справи Костенко:

– Лариса Костенко – людина достойна, успішна. Це вона на початку війни подбала про прихисток переселенців у комунальних приміщеннях. Хтось дуже незадоволений тим, що Лариса Костенко належним чином виконує свої службові обов’язки. На мою думку, якщо й далі буде продовжуватися тиск на мою клієнтку низкою кримінальних справ, можна буде припустити, що правоохоронці отримали завдання усунути її з посади та дестабілізувати роботу освітньої галузі Кропивницького.

Оксана Іваненко, «УЦ».