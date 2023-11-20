Школи, садочки й лікарні — з теплом

Станом на 16 листопада в Кропивницькому тепло надходить до всіх комунальних шкіл, садочків і медичних закладів. Ситуація з опаленням житлового фонду стабілізується. Про це під час брифінгу повідомили заступник кропивницького міського голови Олександр Вергун і начальник головного управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко.

– У понеділок, 13 листопада, у місті пов­ноцінно розпочався опалювальний сезон. Незважаючи на те, що середньодобова температура протягом трьох діб поспіль ще не опускалася нижче плюс восьми градусів за Цельсієм, ми запустили процес, аби мати час відкоригувати роботу відремонтованого в міжопалювальний період обладнання, – зазначив Олександр Вергун. – Зараз запущені 19 котелень і Кропивницька ТЕЦ, яка виробляє ще й електроенергію. Котельня на Салганних пісках, що опалює тут відділення Центральної міської лікарні, теж готова до роботи. У приміщенні мед­закладу зараз проводиться капітальний ремонт, якщо будівельникам буде потрібно для виконання внутрішніх робіт тепло, запустимо і її. За результатами моніторингу температура теплоносія на всіх котельнях сьогодні о 8-00 була 43 градуси. Вчора ми ще отримували звернення від батьків, що в деяких садочках холодно. Це пов’язано із тим, що найбільші теплопостачальні потужності – Кропивницька ТЕЦ і Південно-західна котельня – мають дуже протяжну й розгалужену систему з великим об’ємом теплоносія. Для його розігріву й подачі до кінцевого споживача потрібно не менше двох діб. Нині тепло надходить до всіх шкіл, садочків і медичних закладів міста.

За інформацією Олександра Вергуна, у міжопалювальний період на території пологового будинку та відділення Центральної міської лікарні на Фортечних Валах на додачу до газових котелень збудовані дві твердопаливні.

– Завдяки допомозі міжнародної організації USAID ми отримали певну кількість котлоагрегатів, які працюють на альтернативному паливі. Вони укомплектовані електрогенераторами й дозволять у випадку блекаутів обігрівати наші медичні заклади, – повідомив посадовець.

Про ситуацію з опаленням житлового фонду розповів начальник головного управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко.

– Котельні увійшли в штатний режим роботи, але деякі багатоквартирні будинки поки залишаються без тепла. Причина – пориви внутрішньобудинкових і загальноміських мереж. Так, на території обслуговування ЖЕО №1 не обігріваються 25 будинків зі 131, ЖЕО №2 – 8 зі 158, ЖЕО №3 – 47 із 188, ЖЕО №4 – 4 із 95. Селища Нове та Гірниче – повністю з теплом, – поінформував Віктор Кухаренко. – Над усуненням пошкоджень працюють бригади КП «Теплоенергетик» і житлово-експлуатаційних організацій.

Незважаючи на проблеми із забезпеченням кадрами, пов’язані насамперед із тим, що велика кількість технічних працівників комунальних підприємств нині захищають Україну, ситуація з опаленням житлового фонду в Кропивницькому щодня покращується.

– На початку опалювального сезону досягти одномоментного стовідсоткового результату для всіх кінцевих споживачів послуги, враховуючи зношеність мереж, майже неможливо. Тому маємо такий результат, але робимо все для того, аби якомога скоріше подати тепло до всіх багатоквартирних будинків, – підсумував заступник міського голови Олександр Вергун.