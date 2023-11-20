Тричі домашній арештант

Кропивницький апеляційний суд відпустив на волю Арсена Мартиросяна, якого правоохоронці називають злочинним авторитетом, хоча Арсен Андранікович жодного разу не відбував покарання у виправній колонії.

Найдавнішій з кримінальних справ стосовно Мартиросяна – сім років. Ідеться про сутичку з тяжкими наслідками, яка сталася у ніч на 2 листопада 2016 року біля клубу «Вельвет» у Кропивницькому. Пострілами з пістолета було поранено Дениса Голованя і військовослужбовця Романа Копосова, який незадовго до цього повернувся з війни на Донбасі. Для Голованя поранення виявилися смертельними, Копосова врятували медики. У трагедії звинувачують Арсена Мартиросяна.

За версією слідства, усе сталося так: Головань і Копосов, почувши на вулиці крики дівчини, спробували захистити її від якогось молодика, а той схопився за зброю і заходився стріляти по них, намагаючись вбити. Та, якщо вірити Мартиросяну, він не бажав нічиєї смерті, це сталося випадково, а стріляв тому, що відчував загрозу з боку незнайомців, які й спровокували конфлікт – грубо втрутилися в його розмову з дівчиною.

Про це Мартиросян розповів слідству у липні 2018-го, через більш ніж півтора року після кровопролиття. До того часу він переховувався. Захисник Мартиросяна, адвокат Олег Паіцика, наголошує: клієнт сам здався поліцейським. А ховався, за словами захисника, тому, що боявся розправи. Паіцика стверджує, що клієнт готовий відповісти за скоєне і кається. У тому ж липні 2018 року Кіровський райсуд постановив тримати Мартиросяна в слідчому ізоляторі. Там той і перебував (суди продовжували цей запобіжний захід) до листопада 2022 року. Звільнив з-під варти Мартиросяна Кропивницький апеляційний суд, застосувавши домашній арешт.

А в лютому 2023 року домашньому арештанту Мартиросяну повідомили про нову підозру – у встановленні й поширенні злочинного впливу. За версією обвинувачення, він встановив контроль над державною установою «Кіровоградська виправна колонія № 6» – санкціонував постачання засудженим наркотиків, за злодійськими законами вирішував конфлікти між в’язнями. Цими неподобствами начебто займався з квітня по жовтень 2022 року, тобто перебуваючи під вартою. У лютому 2023 року Ленінський райсуд відправив Мартиросяна в слідчий ізолятор, не давши йому можливості вийти на волю під грошову заставу. У травні Кропивницький апеляційний суд змінив цей запобіжний захід на домашній арешт. А також зобов’язав підозрюваного носити так званий електронний браслет. Таким чином Арсен Мартиросян став домашнім арештантом у ще одному кримінальному провадженні.

Улітку 2023 року Мартиросяна знову відправили в слідчий ізолятор – уже як підозрюваного у проведенні злочинного зібрання у виправній колонії № 6. Ухвалу про взяття його під варту постановив Ленінський райсуд у серпні. Адвокат Паіцика оскаржив це рішення. За його словами, впродовж трьох місяців перебування в ізоляторі клієнт не залучався до слідчих дій. Минулого тижня апеляційний суд замінив запобіжний захід стосовно Мартиросяна на домашній арешт.

Згідно з даними сервісу «Судова влада України», Арсен Мартиросян – фігурант п’ятьох обвинувальних висновків, які уже розглядаються в судах. У тому числі – про вбивство біля «Вельвету» та про поширення злочинного впливу. Якщо у зв’язку з трагедією біля нічного клубу Мартиросян кається, то намагання правоохоронців зарахувати його до злочинних ватажків відкидає. Адвокат Паіцика обурюється: мовляв, про який стосунок до злочинного світу можна вести мову, якщо людина – не судима.