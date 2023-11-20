Як жаль, як жаль…

3 листопада 2023 року в засвіти пішла народна артистка України, солістка камерного оркестру «Концертіно» Кіровоградської обласної філармонії, професор кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання мистецького факультету Центральноукраїнського державного університету імені В. Винниченка Раїса Андріївна Валькевич.

Вона була яскравою, надзвичайно обдарованою артисткою, педагогом, науковицею, яка виховала не одне покоління талановитої молоді.

Вихованка Кіровоградського музичного училища, свого часу працювала у Кіровоградському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Кропивницького, Кіровоградській обласній філармонії . Вела активну педагогічну, викладацьку діяльність, поєднуючи її з активною концертною діяльністю – гастролювала у країнах Європи з різними оркестрами, а в подальшому – у складі Національного оркестру народних інструментів (м.Київ). Її репертуар нараховує програми із арій опер та оперет світової класики, українського романсу, західно-європейського романсу, української народної та сучасної пісні.

На жаль, земне життя Раїси Андріївни завершилося, але з нами залишається її мистецтво, її яскраві сценічні образи, вагомий науковий доробок.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Раїси Андріївни.

Департамент культури та туризму Кіровоградської ОДА.