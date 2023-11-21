Діалог та Демократія: на Кіровоградщині провели навчання для ВПО та місцевих жителів

У серпні цього року команда громадської організації «Нова Дружківка» розпочала проєкт «Взаємодія для розвитку місцевої демократії», мета якого сприяти розвитку місцевої демократії та залученню до цього процесу ВПО в Олександрійській, Знам’янській та Приютівській громадах.

Протягом чотирьох місяців проєкту команда ГО «Нова Дружківка» провела аналіз положень, що регулюють використання інструментів локальної демократії, та організувала серію навчань для ВПО, місцевих жителів та жительок громад. У жовтні відбулися тренінги «Діалогові відновні практики» та «Інструменти локальної демократії для впливу на розвиток громади».

Під час тренінгу «Діалогові відновні практики» учасники та учасниці досліджували тему ефективної комунікації для налагодження взаємодії в громадах.

«На тренінгу ми вивчили ефективні методи комунікації, навчилися спілкуватися без насильства і розібралися з методами маніпуляції. Ці знання стали цінними інструментами для покращення діалогу та спілкування з оточуючими», – розповідає Анастасія, учасниця тренінгу.

Організатори навчань переконані, що тренінги сприятимуть підвищенню обізнаності у питаннях локальної демократії та налагодженню партнерств у громадах.

«Інтеграція внутрішньо переміщених осіб не відбудеться в один момент. Ми маємо багато працювати для цього у різних сферах. Починаючи з максимально практичних речей: соціальних послуг, житла, роботи. Але важливо говорити про інструменти, які дозволяють переселенцям перебувати не тільки в позиції отримувача, але і бути ініціатором змін у громаді. Це запорука реальної інтеграції, коли ВПО відчувають відповідальність за розвиток населеного пункту, в якому проживають. Саме для цього ми і провели навчання за підтримки наших партнерів МФ «Відродження», – зазначив Сергій Пронкін, керівник ГО «Нова Дружківка».

Про те, як сприяти інтеграції ВПО у приймаючих громадах та які інструменти локальної демократії використовувати, команда громадської організації говорила з учасниками та учасницями з Олександрійської, Знам’янської та Приютівської громад під час тренінгу «Інструменти локальної демократії».

«Залучення громадян допомагає перевіряти управлінські рішення, збільшує довіру до влади, сприяє зниженню соціальної напруги та підвищує активність. Такий підхід формує у мешканців та мешканок відчуття співпричетності до життя територіальної громади», – зазначила Анастасія Прокопенко, тренерка, фахівчиня ГО «Точка доступу».

Під час тренінгу основний акцент було зроблено на важливості інтеграції ВПО в приймаючих громадах та використанні інструментів локальної демократії для прискорення цього процесу.

«Нам розказали, як правильно взаємодіяти з місцевими органами влади та як ефективно складати та подавати петиції. Я, як переселенка з Маріуполя та активна членкиня ради ВПО в Приютівській громаді, прагну зробити свій внесок у покращення якості життя у громаді», – розказала Вікторія Божко, учасниця тренінгу.

«Україна – демократична держава, і демократія має розвиватись там, де це можливо в умовах повномасштабної війні. Навіть в такий час є громад, які ухвалюють положення про ті чи інші інструменти участі», – доповнила Анастасія Прокопенко.

Для того, щоб дізнатися, які інструменти локальної демократії існують та як їх використовувати, команда ГО «Нова Дружківка» радить пройти декілька безкоштовних курсів на платформі Prometheus:

https://prometheus.org.ua/course/course-v1:Prometheus+CPP101+2021_T1 https://prometheus.org.ua/course/course-v1:Prometheus+AVD101+2021_T1 https://prometheus.org.ua/course/course-v1:COE+PIPA101+2017_T3

Проєкт «Взаємодія для розвитку місцевої демократії» реалізується громадською організацією «Нова Дружківка» за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках спільної ініціативи «Європейське Відродження України».