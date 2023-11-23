№47 (1564)

Номер тижневика «УЦ» від 23 листопада 2023 року
Прийшли як до озброєної й небезпечної
Школи, садочки й лікарні — з теплом
Перший МакДональдс на Кіровоградщині
Комбат Дем’яненко: «Ми всі вже в цій історії»
«Казкодром» дає старт переможцям
Номер тижневика «УЦ» від 23 листопада 2023 року
Прийшли як до озброєної й небезпечної
Школи, садочки й лікарні — з теплом
Перший МакДональдс на Кіровоградщині
Комбат Дем’яненко: «Ми всі вже в цій історії»
«Казкодром» дає старт переможцям
Діалог та Демократія: на Кіровоградщині провели навчання для ВПО та місцевих жителів