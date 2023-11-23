№47 (1564)

By
Андрій Флоренко
-
00:43
35
views

Номер тижневика «УЦ» від 23 листопада 2023 року

Посада – Єрмак

«Все було паляниця!»

Прийшли як до озброєної й небезпечної

Школи, садочки й лікарні — з теплом

Перший МакДональдс на Кіровоградщині

Діти з «приданим»

Комбат Дем’яненко: «Ми всі вже в цій історії»

«Ми були щасливі»

На підтримку ЗСУ

Тричі домашній арештант

Грип: передепідемічний період

Як жаль, як жаль…

«Казкодром» дає старт переможцям

«Люди сміються і хочуть ще»

Дякуємо, Арсене!

Повернення великого баскетболу