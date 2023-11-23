Як отримати пільгу на придбання твердого палива і скрапленого газу?

Для отримання громадянами пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, які надаються один раз на рік у грошовій готівковій формі, пільговики, які перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, або їх законні представники звертаються з відповідною заявою до органів Пенсійного фонду України.

Форма заяви

Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу подається за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі”, до якої додається у разі потреби довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі.

Термін подання заяви

Для отримання пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу заява подається ЩОРОКУ. Наразі календарний 2023 рік добігає кінця, тож нагадуємо тим, хто ще не звернувся, про необхідність подання документів.

Куди звертатися?

Можна звернутися з відповідними документами особисто до органів Пенсійного фонду України (безпосередньо у сервісні центри) або надіслати їх поштою чи в електронній формі (через офіційний вебсайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, мобільний додаток “Пенсійний фонд”, вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або Портал “Дія”).

Якщо відбулися зміни…

У разі виникнення обставин, що впливають на надання пільг та їх розмір (зокрема, зміна складу членів сім’ї, на яких поширюються пільги; зміна категорії пільговика; зміна переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання; зміна управителя, виконавця комунальних послуг (крім випадків, коли інформація про зміну надається виконавцем послуги), створення об’єднання), пільговик зобов’язаний подати протягом 30 календарних днів до уповноваженого органу нову заяву.

Антоніна ТОРШИНА, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області