Як захистити себе в інтернеті: поради правоохоронців

Лише надійний пароль дозволяє підвищити безпеку і подбати про збереження ваших даних.

Як захистити свої акаунти двічі? Створіть різні складні паролі до електронної пошти, соціальних мереж та інтернет-банкінгу, які можуть містити:

▪️ 8 і більше символів,

▪️ великі та малі літери,

▪️ цифри та спеціальні знаки/символи.

Під час створення пароля не використовуйте:

▪️ особисту персональну інформацію (дата народження, адреса, номер телефону тощо);

▪️ загальновідомі комбінації паролів;

▪️ послідовне/зворотне написання символів або цифр.

Установіть багатофакторну автентифікацію. Це, коли для входу до акаунта, крім логіна та пароля, потрібно ввести код підтвердження, що приходить на смартфон, електронну скриньку або у відповідний додаток.

Будьте уважні. Не дайте шахраям шансу ошукати вас.