Як захистити себе в інтернеті: поради правоохоронців

Лише надійний пароль дозволяє підвищити безпеку і подбати про збереження ваших даних.
Як захистити свої акаунти двічі? Створіть різні складні паролі до електронної пошти, соціальних мереж та інтернет-банкінгу, які можуть містити:
▪️ 8 і більше символів,
▪️ великі та малі літери,
▪️ цифри та спеціальні знаки/символи.
Під час створення пароля не використовуйте:
▪️ особисту персональну інформацію (дата народження, адреса, номер телефону тощо);
▪️ загальновідомі комбінації паролів;
▪️ послідовне/зворотне написання символів або цифр.
Установіть багатофакторну автентифікацію. Це, коли для входу до акаунта, крім логіна та пароля, потрібно ввести код підтвердження, що приходить на смартфон, електронну скриньку або у відповідний додаток.
Будьте уважні. Не дайте шахраям шансу ошукати вас.
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