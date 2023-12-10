«Прокачай свій English». У Кропивницькому дорослих безкоштовно навчатимуть англійської на 3-місячному курсі

У Кропивницькому на базі освітньо-культурного простору Гончаренко центр запускають безкоштовний тримісячний офлайн курс англійської мови для дорослих.

За словами організаторів, вивчення англійської стає дедалі актуальнішим.

«Незабаром англійська отримає офіційний статус мови міжнародного спілкування в Україні, а отже, її роль лише зростатиме. Тому ми вирішили запустити черговий курс, який допоможе дорослим зробити перший крок у вивченні іноземної. Навчання стартує у січні, тож це чудова можливість розпочати 2024 рік продуктивно!», — коментують у Гончаренко центрі.

Там також зауважили, що курс розрахований на людей старше 20 років, а його програма орієнтована на рівень Beginner.

«Студентам курсу викладатимуть Ірина Богомільчук та Дмитро Шульга. Всього за 3 місяці кожна група пройде по 30 офлайн-занять. Крім цього, студенти матимуть доступ до персонального електронного кабінету», — додають у просторі.

Навчання на курсі безкоштовне, студентам потрібно буде оплатити лише матеріали та доступ до електронного кабінету. При цьому вирішити, чи продовжувати навчання, можна буде після пробного заняття.

Аби потрапити на курс, достатньо заповнити анкету за посиланням, обравши зручний для зустрічі час. Пробне заняття відбудеться у четвер, 14 грудня за адресою вул. Велика Перспективна, 4 а (Гончаренко центр Кропивницький).

Додамо, Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього. Важлива складова проєкту – платформа Гончаренко Центр. Online, що пропонує безкоштовні уроки англійської для всіх охочих.