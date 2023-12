Коли є бажання навчатися і навчати

На відміну від багатьох місцевих університетів, які, здається, вже давно пішли на канікули, вікна Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті світяться з ранку до пізнього вечора. Що відбувається в стінах ЕТІ, ми розпитали т.в.о. ректора вишу Ігоря Василенка.

– Ігорю Миколайовичу, більшість вищих навчальних закладів України ще в листопаді перейшли на дистанційну форму навчання. Як працює ЕТІ?

– Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті сьогодні працює в звичайному режимі, якщо не враховувати майже щоденні повітряні тривоги. Усі заняття зі студентами проходять безпосередньо в аудиторіях інституту. ЕТІ має свою котельню, тому в аудиторіях дотримується температурний режим. Поряд з будівлею інституту (50 м) розташоване бомбосховище заводу Ельворті більше ніж на 1000 осіб, в якому, за договором, маємо свої облаштовані зони. І головне – є величезне бажання студентів навчатися очно в аудиторіях інституту. І дякуємо ЗСУ, що в нас є така можливість.

– Нещодавно прочитав в одного з експертів про цілком зрозуміле падіння освітнього рівня учнів середніх шкіл. Думаю, ця тенденція поширюється й на виші. Як ви оцінюєте рівень підготовки ваших студентів? Чи є можливість порівняти їх зі студентами інших технічних вишів?

– Якщо говорити про вступників до інституту, то поки що ми не спостерігаємо якогось падіння освітнього рівня, можливо, тому, що абітурієнтам, які мають бажання вступати до закладів вищої освіти, необхідно успішно скласти НМТ (ЗНО). А от що стосується вступників до закладів фахової передвищої освіти після 9 класу, таке падіння освітнього рівня ми спостерігаємо.

ЕТІ у своїй структурі має Кібернетичний фаховий коледж, в який мають змогу вступати учні шкіл після 9 класу – без іспитів, на підставі свідоцтва про базову середню освіту. Падіння освітнього рівня учнів у першу чергу пов’язане з онлайн-навчанням (дистанційним), але й психологічний стан учнів, викликаний війною, також має свій вплив. Коли ж студенти починають очне навчання безпосередньо в аудиторіях, ситуація починає вирівнюватись – як за рахунок більш продуктивного та якісного очного навчання, так і завдячуючи можливості спілкування з одногрупниками, реалізації спільних навчальних проєктів і наповненого студентського життя.

– Промисловість України повільно, але впевнено переходить на військові рейки. Інженери, верстатники та оператори сучасного обладнання вже зараз на вагу золота. Чи готові держава та підприємства оплачувати підготовку таких фахівців?

– Усі перелічені вами спеціалісти й професії були актуальними як до війни, так будуть надзвичайно актуальні й після війни. Нам необхідно відбудувати й перезапустити понівечену війною промисловість України, і вплив інженерів і працівників робітничих професій на процес відбудови неможливо переоцінити. Розуміють це і в Міністерстві освіти і науки України, тому спеціальності галузі механічної інженерії користуються особливою підтримкою держави. Вона відбувається шляхом розміщення державного замовлення на підготовку фахівців інженерних спеціальностей в найбільшому розмірі порівняно з іншими галузями знань, а також можливістю вступити до закладу вищої освіти без складання НМТ (ЗНО), правда, тільки на контрактній основі.

В Економіко-технологічному інституті імені Роберта Ельворті здійснюється підготовка бакалаврів за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» освітньої галузі «Механічна інженерія», і під час вступної кампанії 2023 року ми отримали можливість розмістити 18 місць державного замовлення з мінімальним балом НМТ 132,2. Таким чином 18 студентів цієї спеціальності мають можливість навчатися за рахунок держави.

Наше завдання – разом з підприємствами-партнерами надати якісну освіту з потужною практичною складовою, щоб студенти ЕТІ після закінчення інституту мали змогу без проблем працевлаштуватися і професійно виконувати свою роботу.

Одним із напрямків забезпечення високої практичної складової навчального процесу за спеціальністю «Прикладна механіка» є навчання з елементами дуальної освіти. Студенти мають змогу з ІІІ курсу певний період працювати на підприємстві: починають з робітничих позицій – на збиральних лініях тощо, потім – на верстатах з програмним управлінням, далі йдуть у конструкторські, технологічні відділи. Тобто під час навчання вони реально працюють, отримуючи зарплату та досвід за фахом, якого випускникам часто не вистачає для працевлаштування.

Ми бачимо, що дуальна форма реально працює на технічних спеціальностях і має величезну перспективу. Безпосередньо зараз студенти 4 курсу 50% часу працюють на підприємстві «Гідросила» конструкторами та технологами і 50% часу навчаються в інституті. Вже троє студентів виявили бажання після закінчення інституту залишитися працювати на підприємстві. Крім цього, в ЕТІ відкрито відділення професійно-технічної освіти, і студенти за бажанням мають можливість отримати робітничу професію оператора верстатів з ЧПК, паралельно навчаючись на рівні бакалавра.

ЕТІ постійно вивчає найкращі освітні практики в різних країнах. Дуальна освіта була запозичена в Німеччині. Зараз співпрацюємо з Jiangsu University of Science and Technology, Китайська Народна Республіка. Доцент кафедри, кандидат технічних наук Тетяна Макруха відвідала КНР – взяла участь в міжнародній конференції з матеріалознавства й провела декілька відкритих лекцій для викладачів та студентів університету. Домовились і в наступному, 2024-му році підтримувати зв’язки між Jiangsu University of Science and Technology та Економіко-технологічним інститутом імені Роберта Ельворті й провести спільну наукову конференцію з актуальних питань розвитку в галузі механічної інженерії.

– Зазвичай, взимку керівництво вишів починає готуватися до наступного навчального року. Чи є плани та новації для ваших абітурієнтів?

– Так, планів багато. Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті має до 30% щорічного зростання кількості вступників. Ми мріємо, щоб молодь залишалася в нашому місті та області, здобувала якісну освіту, будувала тут успішну кар’єру, реалізовувала свої здібності й таланти.

Зараз для інституту вже придбана нова будівля, яка має з теперішнім головним корпусом спільний двір. Вже розпочата реконструкція. Тобто наші інвестори бачать перспективи розвитку, це буде великий потужний навчальний заклад. До речі, це приміщення (відоме в місті як «Акустика», на вул. Ельворті, 5.), в якому свого часу починалася вища технічна освіта в Кропивницькому – з філіалу Харківського політехнічного інституту.

Інше поточне завдання – здобути міжнародну акредитацію магістратури за спеціальністю «Менеджмент» та програм МВА. Акредитація запланована на січень 2024 року і буде проводитись європейським акредитаційним агенством ACQUIN.

Важливим напрямком є і розвиток Кібернетичного фахового коледжу ЕТІ. Плануємо крім спеціальностей «Фінанси» та «Комп’ютерні науки» відкрити ще декілька актуальних напрямків.

Впевнений, що завдяки потужній і професійній команді однодумців реалізуються плани, пов’язані з поліпшенням матеріальної бази, відкриттям нових спеціальностей, збільшенням можливостей для всебічного розвитку студентів.