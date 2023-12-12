Шахрайство під виглядом соціальних виплат: правоохоронці нагадують про правила безпеки

В умовах воєнного стану зловмисники використовують схему начебто надання виплат громадянам та, отримавши конфіденційні дані, привласнюють їхні кошти.

Для вчинення протиправних дій, особи створюють підробні сторінки чи сайти благодійних фондів, державних або міжнародних організацій. Також можуть телефонувати під виглядом їх представників.

Поліцейські радять громадянам бути уважними та дотримуватися правил безпеки:

послуговуватися інформацією з офіційних джерел, зокрема про соціальні виплати;

перевіряти адресу необхідного сайту, а також не переходити за підозрілими гіперпосиланнями і не вводити конфіденційні дані;

звертати увагу на те, що офіційні сторінки державних органів, благодійних організацій у соціальних мережах мають бути верифікованими (з позначкою ✔️ );

негайно припиняти розмову, якщо невідомі особи телефонують і пропонують отримати фінансову допомогу;

повідомити про подію поліцейським за номером «102».

Пам’ятайте, ваша уважність та обережність сприятиме попередженню шахрайств.

Сектор комунікації поліції Кіровоградської області