Світла пам’ять Майстру

5 грудня завершив свій земний шлях народний художник України, заслужений діяч мистецтв України Михайло Надєждін.

Михайло Володимирович народився 1935 року на Сумщині в багатодітній селянській сім’ї. Його дід з боку матері був іконописцем. Чи не від нього передався потяг до малярства?

Перші враження від магії кольорів хлопчик отримав у десятилітньому віці. «Якось на шкільному майданчику, – розповідав Михайло Володимирович, – я помітив, як невідомий чоловік малював на полотні. Підійшов, зазирнув через плече. Мене так вразив малюнок, що я довго не міг збагнути: хіба можна пензлем відобразити те, що бачиш?».

Середню освіту Михайло здобув у Білопільській середній школі. Саме тут прийшов до нього перший успіх: намальований ним портрет Богдана Хмельницького визнали кращим на районному конкурсі й відправили на конкурс до міста Суми. Це стало маленькою перемогою й поселило надію на розвиток художніх здібностей. Тому після служби в армії Михайло поступив до Дніпропетровського державного художнього училища.

«Ще під час навчання, – написав його син Андрій, – для батька визначилися дві магістральні лінії, які яскраво прослідковуються у всьому творчому доробку художника: філософсько-трансцедентальна (…) та матеріально-чуттєва, що відображає захоплення художника природою, інтимні, ліричні мотиви. Ці дві лінії об’єднує глибоке розуміння народної традиції, осмисленої і оформленої в сучасну форму. Часто прості образи в його картинах – двір, вулиця, її мешканці – починають існувати, як окрема величезна планета. Півень сприймається як символ сонця, кіт перетворюється на шкодливого злодюжку, схожого на бісеня, а люди – в створіння космосу».

Там же у Дніпрі познайомився і 1962 року одружився зі студенткою медичного інституту Вірою Іванівною М’якою. У 1962 – 1963 роках Михайло Надєждін працював за розподілом у Запорізькому (Верхньохортицькому) педагогічному училищі, де викладав малюнок.

1963 року після народження сина Андрія сім’я переїздить до Кіровограда (нині Кропивницький). Тут М. Надєждін працював викладачем дитячої художньої школи, художником-оформлювачем та головним художником Кіровоградських художньо-виробничих майстерень Художнього Фонду УРСР. Михайло Надєждін був одним із фундаторів Кіровоградської обласної організації Національної Спілки художників України, яку очолював понад чверть століття. Вів активну громадську діяльність як член партії «Батьківщина».

Твори видатного митця можна побачити в зібраннях Національного художнього музею України, Дирекції виставок Міністерства культури та інформаційної політики України, провідних художніх музеїв, а також в приватних колекціях як в Україні, так і за кордоном.

Більша частина його життя пройшла у Кропивницькому. За своє довге життя він здобув багато звань і нагород, став заслуженим діячем мистецтв Укpаїни, наpoдним худoжником Укpаїни. Михайло Надєждін – перший лауреат обласної премії в сфеpі oбpазoтвopчoгo мистец­тва та мистецтвoзнавства імені Олександpа Осмьopкіна в нoмінації «Нoвітні спpямування».