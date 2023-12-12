Увага! Травмонебезпечні зимові фактори

Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа ‒ свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити керівника робіт, який безпосередньо здійснює контроль за станом охорони праці на робочому місці, чи іншу особу підприємства і вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому. Особливо треба бути уважними в зимовий період, адже щорічно реєструється сумна статистика травмувань, пов’язаних з ожеледдю, а також спостерігається зростання виробничого травматизму, серед причин яких слід відмітити дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок погіршення погодних умов на дорогах загального користування, падіння працівників при пересуванні залишками опалого листя, під час пересування тротуарами і дорогами населених пунктів та безпосередньо територіями підприємств, які були вкриті снігом, талою кригою, не оброблені відсівом, та внаслідок ожеледиці.

ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ з питань профілактики виробничого травматизму та розслідувань нещасних випадків на виробництві можна за номером 096 044 8091, або за адресою: м. Кропивницький, проспект Європейський, буд. 11а, кабінет 306.

Світлана КРИВЕНКО, начальник управління контрольно-перевірочної роботи

головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області