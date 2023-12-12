Від Миколая до Нового року

У день св. Миколая ми зустрілися з керівницею літературно-драматургічної частини театру корифеїв Єлизаветою Єрещенко, яка розповіла про репертуар цього місяця.

– Які подарунки підготували кропивничани своїм глядачам до нового року?

– Центральними нашими виставами у грудні стануть декілька. По-перше, «Острів скарбів», прем’єра якої відбудеться 23 грудня. До неї зараз дуже посилено готуються актори. До речі, за цією роботою можуть спостерігати он-лайн наші підписники в Інстаграмі.

– Мабуть, таке вперше застосовується у цих стінах. Не ризиковано?

– Ні. Ми показуємо певну синергію, взагалі з чого складається вистава, як над нею працює кожен професіонал. Ми робимо сторіз. Сьогодні, наприклад, показали малу сцену. Днями показали, як все відбувається на великій сцені. Окрім того показали залу, де займаються вокальними партіями до вистави. А ще у залі для танців, як хореограф працює з акторами.

Глядачі звикли бачити лише результат, гру акторів. Але ж з чого вона складається, їм не помітно. Звісно, драматургія дуже складне мистецтво, яке поєднує в собі багато різних видів. І тому нам важливо показати кожного, його причетність до того продукту, що виходить.

– Отже, прем’єра, «Острів скарбів»… Гадаю, за Стівенсоном… і хто ставить?

– Так. Над виставою працює запрошений режисер Жанна Чепела. Взагалі наш театр приймає багато режисерів. Серед них і режисерка-постановниця з Харківського національного академічного театру опери і балету Жанна Чепела. Вона зібрала гарну команду. Наприклад, за світло відповідає Світлана Змієва, яка геніально володіє цим мистецтвом. Про неї говорять, що вона може поставити виставу навіть без акторів.

– Певно, вистава все ж має ще якусь особливість, що відрізнятиме її від відомого роману?

– Так. Усі ми родом із дитинства. І усі знаємо, що острів скарбів – це взагалі таке таємниче місце. І усі насправді шукають скарби… Так, і в театрі. Кожен, хто приходить у театр, прагне щось отримати. Хтось – насолоду, хтось – розвагу. Але спілкуючись із Жанною, ми визначили у цій виставі свої акценти. Наприклад, важливо зосередити увагу на тому, що гроші – це не єдиний скарб. Ось над цим ми і працювали.

«Острів скарбів» – це такий архетип, що передається з покоління у покоління. Тут дуже багато ідей та сенсів, які будуть близькі, перш за все, дорослим. Хоча тут все прозоро, дуже багато фраз, які справді змушують тебе задуматись над тим, що у нашому житті важливо, а що марно. Про це і дізнаються шановні глядачі.

– Що ж вони можуть побачити окрім цієї прем’єри?

– Дев’ятого грудня традиційна для репертуару нашого театру «Циганка Аза». Далі музична казка для дітей «Пригоди короля Дроздоборода». Кожна казка розрахована на те, аби вибудувати якусь модель поведінки в майбутньому. Тому, як і для дівчат, так і для хлопців, важливо зрозуміти свої пріоритети, перш за все, бути добрими. Не зважаючи на обставини. Також продовжуємо показ вистави Марка Кропивницького «Пошились у дурні». Це знову ж таки про той самий архетип сім’ї, про те, що існують певні стани, які можуть впливати на стосунки, настрої. Але не слід забувати, що кожен має свій характер. Це про ауру української енергетики. Та головна тема тут: любов, попри все, перемагає.

14 грудня на малій сцені драма на одну дію «Кохання – листування». Її цільова аудиторія – молодь. Це саме про той зв’язок, який починається у дитинстві, продовжується у дорослому віці, наповнює і утішає душу. Із знакових вистав також «Сорочинський ярмарок» за Гоголем. Хто ще не дивився, раджу прийти в театр 16 грудня і подивитися цей чудовий мюзикл. А сімнадцятого вранці чекаємо батьків з дітьми на «Попелюшку».

Ну і аншлаги як і раніше збирає «Ханума». Цю комедію на дві дії можна подивитись також 17 грудня о 16-й годині. Наступна комедія «Моїй мамі сто років» буде показана 21 грудня.

– Дякую. Але батьки цікавляться щодо новорічної ялинки і чи буде цьогоріч відкрита Резиденція святого Миколая?

– Так, він буде постійно зустрічати дітлахів у фойє театру з 23 по 30 грудня. І ялинка там теж буде. Традиційно діти можуть писати йому побажання, розповідати вірші, співати, за що отримають невеличкі подарунки і грамотки, за те що були такими старанними, уважними, чемними. Кожен з них, сподіваюся, наповниться енергією дива, якого ми всі чекаємо перед Різдвом. І театр наповниться не тільки вогниками, що мерехтять на ялинці, але й дитячими усмішками.