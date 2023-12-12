Як отримати субсидію внутрішньо переміщеній особі?

Субсидія надається за місцем фактичного проживання внутрішньо переміщеної особи, яке зазначено у довідці внутрішньо переміщеної особи. При цьому укладання договору наймання (оренди) житла не вимагається, а склад домогосподарства зазначається заявником у декларації.

Перелік документів

Для отримання субсидії внутрішньо переміщеній особі необхідно подати наступні документи:

заява про призначення субсидії;

декларація про доходи та витрати;

дані про мешканців домогосподарства;

паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

довідка про статус внутрішньо переміщеної особи.

Увага! При призначенні житлової субсидії розмір допомоги на проживання внутрішньо переміщеної особи не враховується до сукупного доходу.

Куди подавати документи?

Заяви з необхідними документами для отримання субсидії можна надати:

– особисто: у сервісних центрах головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області; уповноваженим посадовим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації та посадових осіб ЦНАПів;

– дистанційно: у разі надсилання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, мобільний додаток Пенсійного фонду України, веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або Портал Дія).

Законодавча база

Порядок надання населенню субсидій регулюється Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848.

Право на призначення субсидії мають сім’ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання з урахуванням пільг перевищує обсяг визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 621 обов’язкового відсотка платежу.

Антоніна ТОРШИНА, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій і пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області