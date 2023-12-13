Шановні побратими, воїни-ліквідатори світової катастрофи на Чорнобильській АЕС!

14 грудня – День вшанування учасників світової катастрофи на Чорнобильській АЕС, яка сталася 37 років тому 26 квітня 1986 року.

Одну з найбільших у світі техногенних катастроф знає і пам’ятає весь світ. Наслідки тієї катастрофи мали величезні масштаби: тисячі кілометрів ураженої території, десятки тисяч людей, яким довелося залишити рідні домівки, кого спалив Чорнобиль. Порятунком для всіх став подвиг ліквідаторів-чорнобильців, які, не шкодуючи свого здоров’я, а часом і життя, працювали в 30-кілометровій зоні ядерного лиха, аби якомога швидше ліквідувати наслідки Чорнобильської трагедії, обмежити біду, зупинити розбурхану стихію некерованої ядерної реакції, захистити світ від смертельної небезпеки.

Низький уклін і довічна вдячність усім ліквідаторам-чорнобильцям, рятівникам!

Пам’ятаємо тих, хто через хвороби, спричинені Чорнобилем, відійшов у вічність.

Схилимо голови в глибокій жалобі й запалимо свічки спогаду.

Шановні воїни-ліквідатори, міцного здоров’я, щастя та всіх земних благ вам і вашим рідним та близьким. Мирного неба! Нехай сонце зігріває всіх вас своїм теплом ще багато-багато років.

Від членів організації та від себе особисто щиро бажаю всім вам міцного здоров’я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя, миру, добра й злагоди. Хай завжди поруч з вами буде людська вдячність за ваші добрі справи.

Михайло Махонько, голова Кіровоградської обласної ветеранської організації «Союз Чорнобиль України».