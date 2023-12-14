Як отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг внутрішньо переміщеним особам?

Пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу надається внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, або їх законним представникам після надання заяви, до якої додається у разі потреби довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі, до органів Пенсійного фонду України.

Перелік документів

Для отримання пільги внутрішньо переміщеній особі необхідно надати:

оригінали документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (пільгове посвідчення);

документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків-картка платника податків та паспорт громадянина України/свідоцтва про народження (на вибір) із внесеними даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або з відповідною відміткою у разі, коли особа через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;

паспорт;

інформацію про характеристику житла і послуги, щодо отримання яких внутрішньо переміщена особа має право на пільги та якими користується;

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, що підтверджує фактичне місце проживання.

Куди подавати документи?

Заяви з необхідними документами для отримання пільги можна надати:

– особисто: у сервісних центрах головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області; уповноваженим посадовим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації та посадових осіб ЦНАПів;

– дистанційно: у разі надсилання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, мобільний додаток Пенсійного фонду України, веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або Портал Дія).

Законодавча база

Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу за формою затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373.

Антоніна ТОРШИНА, начальник управління пенсійного забезпечення,

надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій і пільг

головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області