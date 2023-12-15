«Врятувати життя». Кропивничан запрошують на тренінг з надання першої медичної допомоги

20 грудня у Кропивницькому на базі освітньо-культурного простору Гончаренко центр проведуть безкоштовний тренінг-практикум із надання першої домедичної допомоги.

Як зазначають організатори, вміння надавати домедичну допомогу потерпілим потрібні кожному. Вчасна реакція може врятувати життя людині поруч.

«Разом із тренеркою Оленою Кочнєвою учасники та учасниці заняття засвоюватимуть правила першої допомоги, напрацюють відповідні навички і навчаться діяти самостійно у критичних ситуаціях, допомагати дорослим та дітям. Буде і теорія, і практика на манекенах», — кажуть у Гончаренко центрі.

Аби потрапити на зустріч, достатньо заповнити анкету за посиланням і завітати 20 грудня о 14:00 за адресою вул. Велика Перспективна, 4а (Гончаренко центр Кропивницький).

«Заняття безкоштовне, але за бажанням учасники зможуть зробити благодійний внесок на закупівлю медикаментів для захисників та захисниць України», — додають організатори.

Тренінг організовують Рада учасників бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих та волонтерів «Патріот» та Гончаренко центр Кропивницький.

Довідка

Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього. Важлива складова проєкту – платформа Гончаренко Центр. Онлайн, що пропонує безкоштовні уроки іноземних мов для всіх охочих.