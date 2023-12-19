Бути дружиною військового

Це складний чесний матеріал. Який я довго писала, звіряючись з тим, що відбувається і в інших родинах. Писала, щоб нормалізувати почуття «посестер» і зробити їх більш зрозумілими для тих, у кого немає такого досвіду. І щоб ми могли допомагати тим, хто поруч.
Коли чоловік пішов в ЗСУ добровольцем, я переживала свої етапи «адаптації». Зрозуміла, що сама припускалась багатьох помилок, коли намагалась раніше підтримати знайомих.
Звичайно, всі різні. І у всіх можуть бути різні реакції та переживання. Я дозволила собі узагальнити те, що змогла усвідомити і вивірити з іншими, але точно є ті, у кого всі переживання й висновки інакші. (І те, через що проходять мами воїнів – окрема тема нашої уважності)
- Вдячна всім, хто не писав, не телефонував, не смикав з цікавості. І вдячна тим, хто зараз пише, телефонує, пропонує допомогу із турботи. З людьми, що питали: «А навіщо це йому? А де саме він, а чому там? А сам пішов? А чого ти його відпустила? А що він там буде в його віці робити? А як же він міг вас самих залишити?» – я просто перестала спілкуватись, бо це про ціннісний розрив.
Для жінок/мам, чиї чоловіки на нулі, питання «з цікавості» можуть забирати сили, яких і так обмаль.
Цікавість – коли ти узнаєш щось для себе. Для свого відчуття контролю. Відповідь нічого не змінить в твоїх намірах та діях. Турбота – коли ти піклуєшся про того, з ким розмовляєш і готовий щось робити з цією інформацією. Хоча б вислухати те, що будуть розповідати (якщо будуть) про почуття, страхи, потреби.
- Перші дні після від’їзду чоловіка в ЗСУ можуть переживатись, як «спектр втрати» (це в жодному разі не може порівнятись з болем і жахом втрати. Це найнижчий регістр «спектру») – відчуття тотальної невизначеності, страху, неможливості прийняття реальності, оніміння … А потім починається перерозподіл та освоєння нових ролей. І потім вже стабілізується – налагодженням контакту з чоловіком, адаптацією до змін. Створенням і підтримуванням «рутин». В тому числі волонтерських. Створюється нова реальність. Але можуть залишатися змішані почуття – гордості, тривоги, суму, злості.
В перші дні так сталося, що ми з донькою залишились в селі самі. За кілька днів приїхав син, потім з нами жили батьки – вони зараз дуже допомагають. Але перші дні в селі, тоді ще були часті обстріли були дуже важкими. Тривожними і виснажливими. Я мала підтримувати малу, була зосереджена на ній. І самій було складно.
Ми всі по-різному переносимо різні події. Комусь важливе усамітнення, щоб зібратися. Мені саме в цей момент були потрібні поруч люди. Бо було відчуття, що раптом навколо порожнеча.
Коли ти стаєш «емоційним тилом» для когось (я мала і маю бути в тому стані, щоб чоловік за нас не хвилювався), хотілось би, щоб хтось саме в цей момент був тилом для тебе. Напевно, це ключові слова цього допису.
Будь ласка, питайте у друзів, близьких, як саме для них важливо відчувати підтримку. Бути поруч, давати спокій. Навіть самі ці питання будуть опорою.
Мені так хочеться, щоб всі дружини та мами військових відчували, що вони не самі.
- Коли мене питали «як ти?», я спочатку чесно відповідала. Про страх, тривогу, невпевненість, чи зможу в селі потягти і господарство, і свій звичний обсяг роботи, і навантаження небезпекою. Найголовніша незручність – що я поки не кермую. Тепер у мене є лише дві близькі людини, яким я можу довірити повністю почуття.
Коли починають давати поради: так сідай за кермо, повертайся в Київ – ти відчуваєш, що насправді людина, може, і хоче допомогти, але вона не здатна тебе відчути та зрозуміти. Це додає відчуття самотності.
Коли ми хочемо дати пораду, чи готові ми допомогти в її реалізації?
(Конкретно про мене – напевно, якщо люди бачать перед собою не тупу, здатну до аналізу та відповідальності людину – можна допустити, що я не кермую не з лінощів. Що можуть бути серйозні обставини. Я це зроблю. Але, щоб сісти за кермо, зараз потрібні час та можливість – як мінімум, дістатися до автошколи.
Повернутись зараз до Києва – це забрати у дитини можливість бути з друзями. Навчатись офлайн в школі. Залишитись без батька і без сталих контактів, звичок та впевненості, проходити через адаптацію до нового – це вибити опору у дитини.)
Будь ласка, краще не давайте порад. Якщо є можливість – пропонуйте конкретну допомогу.
Не всі можуть впоратись із сильними почуттями: коли дружина військового говорить про свої емоції та почуття, вона може почути у відповідь те, що я чула: «Не хвилюйся так, знайди в цьому щось хороше, ти маєш бути сильною, все може бути дуже страшно, ти розумієш, що його можуть вбити – ти маєш бути до цього готовою, все ж добре, не сумуй, все на краще» – я знаю, що це самозаспокоєння чи прояв турботи для самої тієї людини, що так каже. Це кажуть не для мене, це захист для самих себе.
Раціоналізація не дуже і не для всіх працює в гострому стані.
І коли людина каже про свої емоції – їй важливо, щоб її вислухали, не давали порад, не лякали, не заганяли те, що вона відчуває, в тінь. Бо від цього ще самотніше і тривожніше.
Будь ласка, якщо ви хочете допомогти тим, кому складно – слухайте, просто вмістіть в себе емоції та почуття. Просто скажіть, що на вас можна розраховувати. Тільки після цього будуть працювати поради.
З першої миті, як чоловік сказав про своє рішення, з’являється фон тривоги. Цей фон постійно присутній. Це маячок, який постійно відволікає і не дає повністю зосередитись на тому, чим зараз займаєшся. Це нормально, коли дружина/мама військового стає менш зібраною, розфокусованою.
Будь ласка, не дратуйтесь, коли вона повторює щось по кілька разів чи щось забуває.
- Втома від відповідальності та прийняття рішень. Вся відповідальність і всі рішення по всіх питаннях – на тобі. А ми створені так, що великі і маленькі рішення сприймаємо, як «одиницю рішень». Іноді я кажу близьким – а давайте ви оберете «це» (щось не суттєве) без мене.
За втомою йде роздратованість. Яка може проявлятися в надмірно емоційних реакціях.
Якщо є можливість делегувати комусь рішення і відповідальність – круто!
Якщо у вас є можливість – привезти продукти, винести сміття, заїхати до НП (і для дружини, і особливо для літніх мам), взяти дітей, щоб мама могла відпочити – піти в перукарню, до психолога чи поспати, просто побути наодинці. Якщо є можливість розважити всіх – запропонувати піти кудись і організувати цей похід, – прекрасно.
Я людина, що живе в режимі «я зможу і сама точно впораюсь!». І налаштована вчитись та засвоювати нове. Я знаю, що стотисячжильна (тільки б виспатись). І у мене є надійне коло підтримки. У мене є рідні. Але так вдячна всім, хто пропонував і пропонує допомогу та турботу і робив для нас маленькі та великі сюрпризи. Хто після обстрілів одразу питає – як ви, чи в безпеці.
Це так щемно, коли знайомі пропонують приїхати допомогти поколоти дрова, впоратись з котлом чи помпою, привезти продукти чи смаколики і ліки.
Якщо дружина військового не кермує, а дітей потрібно везти до школи чи в садочок, в лікарню – в дощ, в холод, в сніг, – якщо є можливість, в місті та селі – будь ласка, запропонуйте її підвезти. (Я не завжди наважуюсь просити про допомогу з цим сусідів. І часто це робити ніяково. Але дуже вдячна, коли хтось сам розуміє, як це важливо.)
Я чесно злилася на чоловіка кілька разів – коли це стосувалось дитини. Коли донька запитала вранці: чому ти мене так тепло одягаєш, інші дівчата в школі в сукнях, а я як капустина. Подумала, не сказала вголос: тому, блін, що їх тата поруч і відвозять на машинах. А ми з тобою йдемо пішки по роздовбаних сільських дорогах та калюжах до школи і зі школи в будь-яку погоду.
І другий раз – коли діти почали сильно хворіти. А я сама в селі без можливості швидко дістатись до аптеки чи лікарні, яких немає близько.
Злість на той вибір, який не ти обирав, але ти маєш поратись з його наслідками – нормальна. Мені допомагає те, що я підтримала вибір чоловіка. Я вважаю його вірним. І я не дозволяю собі почуватися жертвою обставин.
- Діти – окрема тема. Напевно, про це важливо писати окремий матеріал. Я в перший місяць почала балувати доньку, щоб компенсувати їй те, чого їй не вистачає. Але матеріальні речі не компенсують емоційні потреби. І це стає проблемою, бо коли ти закидаєш дитину подарунками – це вже не відчувається цінністю. І ти сам відчуваєш знецінення, а у дитини з’являється вторинна вигода. Наче світ їй щось винен.
- Дитині часто властиво ідеалізувати того близького, якого немає поруч, і знецінювати того, з ким вона зараз. Мама попадає під удар, особливо якщо дитина – підліток. А мама і так вразлива.
- У кожного з нас є своя можливість витримати невизначеність. Інколи, щоб впоратись з нею, обирають стратегію уникання чи намагаються заморозити відчуття, «відрізати» те, що болить. І виходять з контакту з чоловіком – це може бути травматично для всіх.
Я вже писала, що ми домовились з чоловіком, що підтримуємо контакт при будь-якій можливості.
Для жінки ще важливі будь-які дії, в яких хоч щось визначено, хоч щось можна проконтролювати.
- Звичайно, мені не вистачає сексу, доторків, уваги. Діти не можуть бути чоловіко-замінниками.
Виручають тілесні практики (будь-який спорт, у мене в запасі є ще цигун та даоські практики). Я купую собі квіти, якісь малесенькі подарунки. Уважна до матеріалів, що торкаються шкіри. Іноді, щоб розслабити м’язи, вкладаюсь на електромасажер. (Він як килимок.) Війна та стрес взагалі б’ють по гормональній системі. І в режимі виживання лібідозність може вимикатись. Я собі нагадую, що я маю зберегтися. В тому числі зберегти і жіночість, і жагу до життя. Це важливо і для мене, і для чоловіка, і для дітей. І зараз це мій особистий виклик, бо іноді від втоми хочеться на це забити. В цей момент я одягаю сукню, роблю макіяж і ходжу по дому так, мене ж крім дітей, батьків, коли вони поруч, і кішки ніхто не бачить.
- Можливість просити по допомогу. Якось чоловік написав, що їх роту мають переводити в інше місце. Він не на нулі, але в бойовій роті. Можливо, вони будуть потребувати машину. Чи зможу я організувати збір. Я тоді заклякла. Сказала Толі, що я ж ніколи взагалі не просила про гроші. Що і зараз все намагатимусь якось покрити сама. Але зрозуміла, що ще більше я працювати просто не зможу.
Коли поділилась цим з двома близькими знайомими, вони сказали ключові слова. «Це не тільки ваша – це наша спільна війна. Дайте нам можливість зробити те, що і для нас всіх важливо». Машина в той момент не знадобилась. Але я заспокоїлась, відчувши, що я зможу дозволити собі спиратись не тільки на себе і близьких.
Це відчуття – що це наша спільна відповідальність – дуже важливе.
І взагалі – дати собі дозвіл просити по допомогу зараз має стати навичкою.
- Я боялась, що мене буде плющити, коли буду бачити в кафе, в магазинах інших чоловіків. І дитині, і собі я кажу – не всі мають бути в ЗСУ. У кожного має бути свій вибір та можна бути корисним для країни будь-де. Головне, щоб насправді людина відчувала, що це і її відповідальність. Її війна. Але це вже питання совісті.
Це дуже важливо, коли ми кажемо військовим слова вдячності та шани. Уклін всім воїнам. Але слова підтримки важливі і мамам, і дружинам. Особливо тим, чиї рідні на нулі. Їх сила та віра теж тримає на собі небо. В ЗСУ немає вихідних… У мам та дружин військових немає вихідних від їх тривоги та відповідальності.
Дякую, що прочитали. Я б так хотіла, щоб цей допис став підтримкою всім «посестрам». Щоб в той момент, коли чоловік захищає нас, вони не відчували себе беззахисними.
Світлана Ройз.
Матеріал надруковано зі згоди авторки.
Ваш родич у біді»: правоохоронці Кіровоградщини викрили злочинну групу у вчиненні шахрайств