«Віконце життя» було відкрито в пологовому будинку Кропивницького в 2018 році. Вперше воно спрацювало через п‘ять років – 10 грудня в ньому залишили немовля.

Це здоровий хлопчик, вага 3,5 кілограма, зріст 49 сантиметрів. Сигналізація спрацювала вчасно, дитину помістили у відділення реабілітації новонароджених.

«Віконця» встановлені задля збереження життя немовлят. Воно з підігрівом, є вентиляція. Сигналізація спрацьовує через 30 секунд після того, як всередину поклали дитину. Залишити дитину можна конфіденційно, камери відеоспостереження відсутні. До того ж у таких випадках мати, що залишила немовля, не переслідується законом.

Упродовж 15 днів новонародженого мають зареєструвати. Ім’я, по батькові та прізвище дитині обере орган опіки та піклування – міськвиконком. З двох місяців хлопчик підлягатиме усиновленню, якщо не з’являться мати чи батько, пояснила начальниця управління захисту прав дітей Тетяна Тимоховська.

Зараз за малюком доглядають працівники відділення. Кажуть, що у хлопчика гарні апетит та сон. За бажанням дитині можна допомогти – принести підгузки, воду для харчування, дитячу суміш.

Найсвіжішу інформацію про немовля ми дізналися від Людмили Романів, директорки Лікарні швидкої медичної допомоги Кропивницького. «Щойно була в перинатальному центрі, відвідала малюка, – розповіла Людмила Павлівна. – Спить, ручки розкидав. Усе з ним добре, персонал піклується, ділиться теплом та ласкою. Так склалося, що саме в цей день у нашому закладі мати відмовилася від дівчинки. Ми тепер вважаємо малюків двійнею і бажаємо їм щасливої долі».

«Віконце життя» розташоване у КНП «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня» за адресою: місто Кропивницький, вулиця Олени Журливої, 1.