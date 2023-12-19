Хрест від Залужного вручили в лікарні

45-річний Леонід Мамець отримав відзнаку головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест», перебуваючи на лікуванні. З лікарні він поспілкувався і з кореспондентом «УЦ».

Розповів, що перебрався із сім’єю на Кіровоградщину з Донеччини на початку великої війни. До переїзду працював начальником підрозділу охорони, а в молодості перепробував різні роботи – і лопатою кидав, і пекарем був, і трактористом. У Леоніда з Юлією – двоє дітей. Старший, Олексій, ще проживаючи на Донеччині, уклав контракт зі Збройними силами, нині воює. Молодший, Єгор, навчається у ліцеї у Приютівці Олександрійського району. Тут Леонід і його рідні опинилися випадково, не маючи на Кіровоградщині ні родичів, ні знайомих.

– Ми винайняли в Приютівці житло. Я одразу ж став на облік у військкоматі і влаштувався слюсарем на комунальному підприємстві «Водолій». Ми облаштовували бомбосховища в селах, возили дрова переселенцям, прокладали воду…У лютому нинішнього року мені зателефонували з військкомату. 28 числа мобілізували. Було навчання за кордоном і в Україні. 20 червня ми вийшли на бойові…

За словами Леоніда, два місяці тому він отримав мінно-вибухову травму. Звісно, рідні сприйняли цю звістку із занепокоєнням. Про високу відзнаку від Залужного дізнався в лікарні від командування, там же йому її й вручили.

Леонід запевняє, що почувається нормально. Бажаємо йому доброго здоров’я!