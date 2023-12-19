Нічні хантери вже на полюванні

Мобільні вогневі групи Кіровоградщини – це десятки укомплектованих точок. Зброя, тепловізори, електроніка, зв’язок, прожектори. Усе, щоб нищити ворожі шахеди.

Кожне оснащене авто – це тісна взаємодія громад, бізнесу, аграріїв, військових і волонтерів. Воїни знають про кожного, хто допоміг.

Дякую всім.

Ми разом на тернистому шляху до Перемоги. Чим більше знищених ворожих дронів, тим більше збережених життів, інфраструктури, територій.

Андрій Райкович, начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації.