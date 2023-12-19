«Волонтерра»: «Ми подаємо набої»

Вони згуртувалися одразу після повномасштабного вторгнення ворога. Якщо точніше, то вже 26 лютого минулого року жителі Помічної почали зносити в місцевий Палац культури одяг, білизну, ковдри, подушки, їжу – допомога родинам, які виїжджали з самого пекла й зупинялися у нас. Паралельно почали допомагати військовим. Близько 60 помічнянців продовжують допомагати до сьогодні.

Першими були учасники місцевої художньої самодіяльності та батьки дітей, які займалися в музичній школі, що розміщена в Палаці культури. Згодом приєдналися інші. Починали зі збору необхідних речей, а потім стали готувати, шити, плести. Не припиняли свою діяльність ні на день, процес став безперебійним. Громадська організація «Волонтерра» була зареєстрована через рік – у лютому цього року.

– Наша організація має свій слоган, девіз, який народився, коли хлопці приїздили до нас з фронту забрати те, що ми їм приготували. Вони нам дякували, а ми у відповідь казали: «Ви там за нас, ми тут для вас». Тепер це наше гасло. У соцмережах ми використовуємо хештег «ми подаємо набої», – розповіла Вікторія Яценко, членкиня управлінської ради ГО.

«Волонтерра» має кілька підрозділів. Це «Пекельна кухня», яка працює у дві зміни. Жінки, переважно поважного віку, працюють по три дні. Випікають, готують голубці, вареники, пельмені, котлети, налисники. У готовому вигляді заморожують. Навіть влітку, коли було спекотно, продукти не встигали розморозитися по дорозі на передову. А там вже хлопці розігрівають і частуються домашніми стравами.

Є швейний цех. Починали з трусів, а тепер шиють теплі костюми, фліски, водолазки, футболки, шапки, балаклави, бафи, захисні пончо. В плетільному цеху плетуть маскувальні сітки. Називають цей підрозділ «Плетючі валькірії». У сушильному цеху роблять заготовки: сухі борщі, супи, чаї.

Чаї – це окрема тема. «Волонтерра» готує для фронту шість зборів трав: вітамінний, імуностимулюючий, заспокійливий, жарознижувальний, від кашлю і шлунковий. Але відправляють їх не тільки на фронт. Голова громадської організації Оксана Кириченко розповіла, що вони співпрацюють зі Спілкою українців Фінляндії. Їм надсилають чаї, а також вироби ручної роботи. Там це продається на ярмарках, на отримані гроші фінські українці закуповують спальники для наших захисників, термобілизну або перераховують кошти ГО. Один пакет чаю коштує там 5 євро. А трави збирають і сушать у Помічній всі гуртом.

Виникла потреба в енергетичних наборах. Виявляється, на передовій немало веганів, і спеціально для них почали збирати сушені фрукти, ягоди, горіхи. По можливості додавали чорнослив, фініки. Ще й цукерки кладуть в набір.

Є творчі волонтери, які проводять арт-акції, концерти, ярмарки, аукціони, розіграш лотерей. Гроші – на підтримку ВСУ. Громадська організація тісно спів­працює з навчальними закладами, де також випікають, тушкують, заморожують.

Кому допомагають? Усім, кому потрібна допомога. Не обирають, бо там всі наші. Є бригади, де лише один помічнянець, але не виділяють, увага і допомога для всіх. «Маємо багато друзів на передовій, – каже Оксана Кириченко. – Це 121-ша, 128-ма, 40-ва, 41-ша, 56-та, 57-ма, 59-та, 67-ма, 68-ма, 95-та… Якщо вони не мають змоги приїхати, відправляємо посилки “Новою поштою”. Але всі знають дорогу до нас. І знають, що навіть напівпорожню машину не відпустимо. Якщо у нас чогось немає, допомагають волонтери з інших міст – ми з багатьма співпрацюємо, один одного підстраховуємо».

Тим, хто допомагає, не зайвою буде допомога. «Волонтерра» прийме тканини, нитки, продукти, усьому дадуть раду, усе піде на фронт. А ще рук не вистачає. Помічна, хто вільний, зайдіть до Палацу культури.