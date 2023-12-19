З власного транспорту – тільки вантажівка

Кілька дипломів про вищу освіту має Юрій Миколаєнко, новопризначений заступник голови обласної державної адміністрації Андрія Райковича. Працював у прокуратурі, чиновником, адвокатом. Сімейний. Має вантажівку і чимало нерухомості. Але менше, ніж дружина.

З відкритих джерел дізнаємося, що Юрій Миколаєнко народився 10 липня 1980 року в селі Кравченки на Полтавщині. Миколаєнко вчився у вишах з 1997 року по 2019-й. Спочатку – на юриста у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого (1997 – 2002 роки), закінчив з відзнакою. У 2002 – 2004 роках навчався на банкіра у Харківському національному університеті імені Каразіна, теж отримав диплом з відзнакою. 2019 року закінчив відокремлений структурний підрозділ «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва й архітектури».

Згідно з даними сайту столичного адвокатського об’єднання «Миколаєнко та партнери», у 2002 – 2005 роках Юрій Миколаєнко працював помічником прокурора Шевченківського району у Києві, 2005-го – прокурором відділу Київської обласної прокуратури, того ж року подався в адвокати, а 2006-го влаштувався чиновником у Шевченківській райраді у столиці, де й працював до 2010 року. 2011 року повернувся в адвокати, але ненадовго – через кілька місяців влаштувався у Київській міській раді. У 2011 – 2014 роках заробляв на життя адвокатською та підприємницькою діяльністю. 2014 року два місяці був помічником народного депутата (нескладно з’ясувати, кого саме – Рустама Раупова, депутата від партії «Удар»). З вересня 2014 року по квітень 2019-го Юрій Миколаєнко трудився заступником голови Шевченківської райдерж­адміністрації.

Також на сайті «Миколаєнка та партнерів» повідомляється, що Юрій Іванович – заслужений юрист України, що брав участь у місцевій політиці на Київщині: у 2006 – 2010 роках був депутатом Шевченківської в Києві районної ради, у 2010 – 2014 роках – депутатом Коцюбинської селищної ради. З 2004 року – засновник громадської організації «Свободи не спинити». Згідно з даними сервісу «Опендатабот», керує цією ГО Галина Миколаєнка. Немає сумнівів, що це та ж Галина Миколаєнко, яка в деклараціях Юрія Миколайовича значиться його дружиною.

Про наукову роботу Юрія Івановича відомо, що він, навчаючись в аспірантурі Університету економіки та права «КРОК», захистив 2019 року кандидатську дисертацію про права людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання. В авторефераті вказано, що він уперше в юриспруденції сформулював визначення цього права. Цей внесок у науку зроблено під керівництвом доктора юридичних наук Анатолія Француза, відомого тим, що, очолюючи управління МВС Рівненської області, обміняв себе на заручницю, яку захопили злочинці, та умовив їх здатися. За мужність і героїзм генерал Француз отримав Зірку Героя України.

Останніх чотири роки Юрій Миколаєнко працював старшим партнером адвокатського об’єднання «Миколаєнко і партнери».

У нещодавно відкритому реєстрі декларацій опубліковано кілька документів, які подавав Миколаєнко. Остання декларація датована 31 жовтня 2023 року, коли він кандидував у заступники Райковича. З членів сім’ї вказано дружину Галину і дітей – Нестора, Назара, Маргаріту. Задекларовано чимало нерухомості, яка належить подружжю, – земельні ділянки, житлові та нежитлові приміщення у Києві, Київській області та на Закарпатті. Більша частина цього добра належить Галині Костянтинівні. Дещо придбане вже під час великої війни. Грошові активи Юрій Миколаєнко задекларував такі: півтора мільйони гривень та тридцять тисяч доларів, усе – готівкою. Його дружина – власниця та співвласниця ряду підприємств, одне з яких зареєстроване на Кіровоградщині. Це – ТОВ «Колективне мисливське господарство “Зелена брама”». З автотранспорту у Миколаєнка – вантажівка JAK, у його дружини мікроавтобус VOLKSWAGEN MULTIVEN та пікап RENAULT KANGOO. У попередніх деклараціях Юрія Миколайовича вказувалися його власний човен та представницький легковик TOYOTA CAMRY дружини.