Збір на олександрони!

Міський голова Олександрії Сергій Кузьменко оголосив великий збір на новорічні дрони!

Дорогі олександрійці, маємо підтримати наших захисників і організувати їм привітання до новорічно-різдвяних свят. Маємо додати сили й ефективності нашим оборонцям! Наше тепло мають відчути ті, хто зараз у холодних окопах далеко від дому.

Давайте знову об’єднаємось і покажемо нашу волонтерську силу.

Ставимо ціль – зібрати до Нового року 1 000 000 гривень! На ці кошти придбаємо дрони для олександрійців, які служать у різних підрозділах.

Підтримати збір можна за посиланням: https://qp.payhub.com.ua/#/service/96133?iframe=qp

Разом до Перемоги!