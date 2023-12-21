Безпека дітей в інтернеті: поради кіберполіції

Комп’ютерні віруси та онлайн-шахраї — не єдина небезпека, що чекає на підлітків в інтернеті. Також діти можуть натрапити в мережі на так звані челенджі, які спонукають до агресивної поведінки у відношенні оточуючих, а також групи суїцидальної направленості.

Кіберполіція радить батькам захистити дітей від ризику втягування у подібні “ігри” та нагадує про основні правила кібергігієни:

Встановіть необхідні налаштування для захисту гаджета, яким користується дитина. Переконайтеся, що вона зможе самостійно під’єднатися та відкривати необхідні вебресурси, не маючи при цьому доступу до потенційно небезпечних вебресурсів. У разі потреби встановіть антивірусне програмне забезпечення та налаштуйте його регулярне оновлення. При необхідності зареєструватися на певному сайті або створити акаунт для навчання на певній платформі зробіть це разом з дитиною. Не використовуйте для цього вже створені облікові записи дорослих. Обов’язково налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо. Навчіть дітей використовувати надійні, складні паролі, різні для кожного ресурсу і не повідомляти їх нікому. Домовтеся з дитиною, що під час навчання вона буде використовувати тільки визначені вчителями програми, месенджери та вебсайти з навчальним матеріалом. Для зручності створіть відповідні закладки у браузері. Розкажіть дитині про небезпеку зараження ґаджета комп’ютерним вірусом при встановленні невідомих програм та відкритті підозрілих посилань, вкладень до листів та файлів, навіть якщо вони надіслані з акаунтів знайомих людей. При необхідності перевіряйте, які сайти відвідувала та яке програмне забезпечення інсталювала дитина на своєму комп’ютері або смартфоні. Навчіть дитину тримати особисті дані в секреті. Розповсюдження в інтернеті особистої інформації, приватних фотографій, номера телефону, адреси проживання, реквізитів банківських карток, зображень документів створює ризик постраждати від дій зловмисників. Видалити дані, які потрапили в інтернет, дуже важко або майже неможливо. Поясніть дитині, що до нових знайомств в інтернеті варто ставитися обережно та скептично, адже зловмисники в мережі можуть втиратися у довіру, переслідуючи власні інтереси. Формуйте у дитини культуру етичного онлайн-спілкування. Агресія і булінг – категорично заборонені. Обговоріть із дитиною план дій на випадок нестандартних ситуацій (втрати доступу до особистого акаунту, завантаження файлу з вірусом, отримання повідомлення від незнайомця тощо).

Вкрай важливо формувати довірливі відносини – дитина має знати, що у будь-якому випадку може розраховувати на допомогу батьків чи вчителя. Більше інформації про встановлення емоційного зв’язку з дитиною – на сайті Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», розробленого за ініціативою Олени Зеленської.

Департамент кіберполіції Національної поліції України