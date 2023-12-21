Довідка про трудову діяльність відтепер містить більше даних

Протягом 11 місяців 2023 року від страхувальників та застрахованих осіб області до головного управління надійшло 33,6 тис. звернень “скан-копія трудової книжки”, які в подальшому опрацьовувалися в рамках всеукраїнської централізованої черги.

Нагадуємо

При укладенні трудового договору особа згідно з ч. 2 статті 24 Кодексу законів про працю зобов’язана надавати роботодавцеві або трудову книжку (у разі її наявності), або відомості про трудову діяльність з Реєстру застрахованих осіб у формі довідки “Витяг з ЕТК”, де ЕТК – електронна трудова книжка.

Відбулися зміни!

У листопаді 2023 року Пенсійний фонд України модифікував форму довідки “Витяг з ЕТК” та збільшив коло даних для її формування. Відтепер Витяг містить відомості про трудову діяльність, що надходять із джерел:

Скан-копії трудової книжки працівника у разі, якщо роботодавець / працівник передав їх до Пенсійного фонду України, який у свою чергу їх обробив (за періоди роботи до 01.08.2018 як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, за договором ЦПХ). Актуальні річні звіти страхувальників з типом “Індані” за період з 1998 року по 2010 рік включно (період трудових відносин розраховується за полями “Дата прийому” та “Дата звільнення” в картці “Індані”). Актуальні звіти страхувальників за період з 2010 року (період трудових відносин розраховуються за полями “Дата початку” та “Дата закінчення”, що представлені в групі даних “Період трудових відносин або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток” звітної таблиці “Відомості про трудові відносини осіб та проходження військової служби”). Актуальні звіти страхувальників за період з 2010 року в частині “Дані про період строкової служби у звітному місяці” звітної таблиці “Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу”. Актуальні відомості про періоди безробіття застрахованої особи за даними органів Державної служби зайнятості за період з 2010 року.

Як отримати?

Для отримання “Витягу з ЕТК” можна звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України – відділу обслуговування громадян (сервісного центру), або самостійно замовити через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для самостійного замовлення вказаного електронного документа необхідно виконати такі дії:

увійти до особистого кабінету, авторизувавшись на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України через КЕП, Дія.Підпис або ID.GOV.UA;

натиснути розділ “Електронна трудова книжка” та ознайомитися з правилами користування. Для отримання “Витягу з ЕТК” потрібно перейти до розділу “Комунікація з ПФУ” та натиснути “Запит на отримання електронного документу”;

перевірити правильність інформації (ПІБ та податковий номер) та надати дозвіл на обробку персональних даних, вказати номер телефону;

натиснути “Відправити до ПФУ”.

Готові відомості про трудову діяльність з РЗО зберігатимуться у лівому боковому меню: “Мої звернення” в статусі “Виконано”. Документ можливо зберегти у форматі PDF та роздрукувати за потреби.

Олена ПАРХОМЕНКО, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області