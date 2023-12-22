Депутати під «прицілом»

Вже більше восьми років Комітет виборців України проводить моніторинг діяльності депутатів місцевих рад. Він проводився в 15-ти обласних центрах, де громадськість атестувала міські ради. Наприкінці 2023 року до цікавої, корисної, інформативної кампанії долучилася Кіровоградська асоціація «Громадські ініціативи» (КАГІ), яка залучила студентство. Про результати розповіли на пресконференції.

Любов Лук’янцева, керівниця КАГІ, пояснила, що депутати місцевих рід в своїй діяльності мають керуватися двома важливими законами: про статус депутатів місцевих рад і про місцеве самоврядування. Зокрема, законами регламентовано, що депутат зобов’язаний проводити особистий прийом громадян не рідше одного разу на місяць. В міські раді Кропивницького 42 депутати, всі приймальні з метою моніторингу обійшли студенти факультету правознавства державного університету імені Винниченка.

– Ходили пішки, стукали в двері, – розповіла Любов Лук’янцева. – Інформацію про місце розташування приймальних, графік прийому, контакти взяли з відкритого джерела – сайту міськради. В 79 відсотках було підтверджено факт ведення прийому. В решті відсотків інформація не відповідала дійсності.

Зі слів пані Любові стало відомо, що прийоми не велися, в основному, депутатами, обраними від ОПЗЖ. Взагалі про зміни в графіках, адресах і контактах депутати особисто повинні повідомляти певні структури міськради, аби на офіційному сайті були зроблені зміни.

Офлайн-прийоми ведуть трохи більше половини депутатського корпусу – 52%. Дехто міксує, адже онлайн-прийоми не заборонені. Від 5 до 10 чоловік за один прийом вислуховують 58% депутатів. Більшість облаштували приймальні в приміщеннях організацій партій, які вони представляють. Є такі, хто зустрічається з виборцями на своєму основному робочому місці. Декому приміщення виділила міськрада, дехто самостійно організував «місце зустрічей» з громадянами.

Цікаво, з якими питаннями звертаються містяни до своїх обранців. Переважна більшість – 70% – проблеми ЖКГ та благоустрою. Далі – матеріальна, гуманітарна допомога, питання транспорту, тарифів.

На пресконференції були присутні депутатки Кропивницької міськради, які сприяли проведенню моніторингу, – Анна Зарічна та Наталя Чередніченко. Вони підтвердили користь кампанії та додали, що крім онлайн та офлайн-прийомів громадян, нерідко бувають виїзні, коли треба бути на місці проблеми, спілкуватися з, на приклад, мешканцями будинку або кварталу. А ще, крім скарг і запитань, виборці, буває, надають пропозиції щодо покращення життя в місті.

Це був перший етап кампанії «Атестація депутатів місцевих рад». Другим етапом передбачено моніторинг відвідуваності депутатами засідань комісій та сесій. Любов Лук’янцева нагадала, що 50% пропусків – підстава для відкликання депутата. Обранці, майте на увазі!