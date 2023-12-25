І Олександрія також

22 грудня на сесії міської ради депутати затвердили бюджет Олександрійської громади на 2024 рік.

Депутати затвердили головний кошторис у розмірі 746,9 мільйона гривень, із яких 463 мільйони – власні доходи. Базова дотація складатиме 89,4 млн грн; освітня субвенція – 174,3 млн грн. Мінімальна заробітна плата зросте на 16%.Бюджет збалансований за доходами й видатками.

На захищені статті, а саме заробітну плату, енергоносії, утримання бюджетних закладів, харчування, медикаменти та соціальне забезпечення, запланували 623,9 млн грн.

Зокрема, по основних галузях кошти передбачається розподілити наступним чином:

на освіту – 424,2 млн грн;

на охорону здоров’я –71,7 млн грн;

на галузь культури – 60,6 млн грн;

на сферу фізкультури і спорту – 13,1 млн грн;

на соціальний захист – 45,2 млн грн;

на житлово-комунальне господарство – 55,4 млн грн;

на резервний фонд – 3 млн грн.

Бюджет громади наступного року зменшиться приблизно на 100 млн грн, у зв’язку із збільшенням відрахувань до державного бюджету на посилення обороноздатності держави. Таким чином бюджету розвитку місто фактично не матиме. Втім всі захищені статті – заробітні плати, енергоносії, утримання бюджетних закладів, харчування, медикаменти, пільги та соціальні програми – будуть забезпечені.