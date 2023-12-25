Кордон з осадом

Поки більшість європейців вже пішли на різдвяні канікули, Франко-українська асоціація CAPITALE і волонтери з провінції Прованс та міста Марсель підготували та відправили до Кропивницького чергову фуру з гуманітарним вантажем. Далі коментар нашого земляка, художника і волонтера Віктора Орлі (Геннадія Гребньова).

– Так, наша тридцать перша фура прибула до місця розвантаження. І це одинадцята фура, що завантажена виключно медобладнанням та медикаментами. Далі допомога вже прямує в госпіталі та на передову: донецький напрямок, харківський, сумський, запорізький, херсонський, миколаївський.

Величезна подяка нашому злагодженому колективу асоціації CAPITALE, доктору Когену, численній армії (близько 2-х тисяч чоловік) донаторів і волонтерів, які об’єднані навколо нас, компанії AVEMAT, компанії RV DAF+ , Посольству України у Франції.

На превеликий жаль, не обійшлося і без ложки дьогтю у бочці меду зі сторони української митниці. Історія просто за межею мого розуміння.

Так, в Україні прийняли новий закон про порядок перетину кордону гуманітарних вантажів. І хоча термін його вступу в дію відтермінували до 1-го квітня, наші митники на україно-угорському кордоні провели нас по повному колу. Зважте, що угорських митників наша машина пройшла за 20 хвилин! Подякували та поїхали до «своїх». Тут усе й почалось.

Спочатку нас примусили пройти реєстрацію згідно нового закону – на всяк випадок. Знадобилось втручання особисто начальника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича та представництва Червоного Хреста, щоб швидко виконати всі вимоги митників. А після того закрутилась класична бюрократична карусель! Незважаючи на всі документи, дозволи, реєстрації, дзвінки, умовляння, фура простояла на кордоні ЧОТИРИ дні! Виглядало це суцільним знущанням. А як ще можна назвати вимогу митників, щоб водій приходив до них відмічатись кожну годину?!

Обізнані люди з черги припустили, що митники таким чином натякають на «особливий порядок перетину кордону», а простіше кажучи – на хабар. Але ми таку можливість відкинули одразу – цим ми принизили б і себе, і наших французьких друзів. Врешті-решт я був змушений звернутися до компетентних органів. І, о диво, нашу фуру буквально випхали через кордон через 10 хвилин.

Маю наголосити на тому, що ми повністю поділяємо й підтримуємо рішення уряду про наведення ладу в питанні порядку перетину кордону гуманітарних вантажів. Необхідно встановити нові правила й розділити Мерседеси, Майбахи та інші предмети розкошу, що є елементом збагачення, і медикаменти з медобладнанням, які вкрай потрібні в госпіталях і на передовій. А ще потрібно нарешті зламати систему дилетантів з подвійними стандартами, яка створює умови для існування хабарів.