Кропивницький: з бюджетом на 2024 рік

19 грудня, на вісімнадцятому засіданні дев’ятої сесії міської ради, депутати одноголосно ухвалили бюджет територіальної громади Кропивницького на 2024 рік.

– Враховуючи особливості формування місцевих бюджетів на 2024 рік, доходи бюджету Кропивницької міської територіальної громади розраховано у сумі 3,092 мільярда гривень, – зазначила начальниця фінансового управління Любов Бочкова. – На зменшення прогнозного обсягу доходів вплинуло вилучення у 2024 році з місцевих бюджетів до державного бюджету «військового» податку на доходи фізичних осіб для зміцнення обороноздатності держави України.

Податок на доходи фізичних осіб залишається базовим джерелом наповнення дохідної частини бюджету громади. Показники податку на доходи фізичних осіб обраховані без «військового» ПДФО у сумі 1,349 мільярда гривень. Розрахунок прогнозних надходжень місцевих податків і зборів на 2024 рік здійснено у сумі 768,9 мільйона гривень.

Сюди включено:

– єдиний податок – другий бюджетоутворюючий податок. Прогнозний обсяг єдиного податку на 2024 рік розраховано у розмірі 463,9 мільйона гривень;

– плата за землю – розрахована на 2024 рік у сумі 248,1 мільйона гривень із зростанням на 10,8 %;

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – розраховано за ставками податку, затвердженими міською радою, у сумі 55,1 мільйона гривень.

Крім місцевих податків і зборів, необхідно відзначити акцизний податок, який займає 10,3% у структурі надходжень. Прогнозні надходження на 2024 рік розраховані у сумі 261 мільйон гривень.

– Видаткова частина бюджету відповідає дохідній, – звернула увагу Любов Бочкова. – Вона обрахована в сумі 3,092 мільярда гривень, у тому числі загальний фонд – 2,525 мільярда гривень (81,7%), спеціальний – 567,3 мільйона гривень (18,3%).

На захищені статті видатків заплановано направити майже 60% обсягу бюджету. На всі інші програми з економічної діяльності та видатки на незахищені статті з утримання бюджетних установ та капітальні видатки планується направити трохи більше 40% фінансового ресурсу бюджету.

По структурі видатків у розрізі головних розпорядників біля 50% обсягу видатків займає управління освіти з обсягом бюджетних призначень 1,529 мільярда гривень (49,4%), за рахунок яких утримується 100 закладів освіти. На зарплату освітянам прогнозується направити 70% обсягу ресурсу, на енергоносії – 7,6%.

Друге місце посідає головне управління житлово-комунального господарства, якому передбачаються видатки у сумі 441,2 мільйона гривень.

Головному розпоряднику – управлінню транспорту та зв’язку на забезпечення транспортних послуг комунальним транспортом передбачено трохи більше 200 мільйонів гривень.

В умовах війни одним із ключових пріоритетів діяльності як державної, так і місцевої влади залишається соціальний захист та соціальне забезпечення населення. На цей напрямок заплановано по департаменту соціальної політики 153,5 мільйона гривень.

В умовах військового стану для забезпечення гарантованого рівня медичної допомоги мешканцям Кропивницького, внутрішньо переміщеним особам і військовослужбовцям, які знаходяться на лікуванні в закладах охорони здоров’я міста, по управлінню охорони здоров’я на 2024 рік планується направити з бюджету громади 100,2 мільйона гривень.

Резервний фонд бюджету запланований в обсязі 75,3 мільйона гривень.

Для забезпечення розвитку житлово-комунальної та соціальної інфраструктури міста сформовано бюджет розвитку в обсязі 461,3 мільйона гривень.

Так, найбільший обсяг бюджету розвитку – близько 40%, спрямовуються на видатки закладів освіти – 182,6 мільйона гривень для продовження облаштування найпростіших укриттів, капітальний ремонт покрівель та заходи з енергозбереження.

На об’єкти охорони здоров’я з бюджету розвитку планується спрямувати 100 мільйонів гривень, у тому числі на завершення капітального ремонту приміщень Центральної міської лікарні на Салганних пісках та завершення реконструкції операційного блоку ЛШМД, виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію підвального приміщення Центральної міської лікарні під укриття.

Передбачено у бюджеті громади й кошти на підтримку Збройних сил України, у спеціальній галузевій програмі їх суму збільшили до 100 мільйонів гривень.

– Це маркерний фінансовий ресурс, і він буде коригуватися в залежності від запитів наших військових, – підкреслив заступник міського голови Олександр Мосін. – Жодне звернення від військових частин не залишається без уваги і реагування.