Сів надовго

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент фсб, який збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Кіровоградщині.

За вказівкою окупантів він намагався виявити військові аеродроми, у тому числі які використовують для випробування українських безпілотних літальних апаратів.

Також зловмисник хотів розвідати залізничні маршрути переправлення зброї і боєприпасів ЗСУ у прифронтові райони України.

Втім, контррозвідники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочини й затримали під час виконання ним розвідувального завдання у березні цього року.

За матеріалами Служби безпеки, суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як встановило розслідування, зловмисником виявився місцевий житель, який потрапив у поле зору російської спецслужби під час його поїздок до росії ще до початку повномасштабного вторгнення.

Після 24 лютого 2022 року фсб дистанційно завербувала чоловіка для проведення розвідувально-підривної діяльності у війні проти України.

Щоб виконати ворожі завдання, зрадник об’їжджав місцевість та здійснював фото- і відеофіксацію об’єктів. Особливу увагу звертав на рух залізничного транспорту.

Для комунікації з окупантами їхній поплічник використовував анонімний чат у месенджері. За кожний «звіт» російська спецслужба обіцяла своєму агенту грошову винагороду на його банківську картку.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для збору розвідданих та спілкування з російським «куратором».

На підставі зібраних доказів, суд визнав його вин­ним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.