З третьої спроби

Два попередні засідання Кіровоградської обласної ради не відбулися через відсутність кворуму. Брак депутатів пояснювали політичними питаннями, які були в порядку денному. Очевидно, домовилися їх розгляд відтермінувати, адже вже час приймати бюджет області на наступний рік. Прийняли.

Що стосується політичних питань, мається на увазі поновлення на посаді голови облради Сергія Шульги та призупинення повноважень депутатів ОПЗЖ. Вірогідно, до цього повернуться на початку нового року. А цього разу підтримали програму економічного і соціального розвитку області на 2024 рік, а також бюджет. Сергій Шеремет, заступник начальника ОВА, зауважив, що бюджет збалансований. Протягом року не виключені залучення додаткових коштів.

Начальник ОВА Андрій Райкович щодо прийняття головного кошторису Кіровоградщини написав у Фейсбук: «Це бюджет третього року війни. Серед пріоритетів – соцзахист військових та їх родин, реабілітація ветеранів, концентрація коштів на запити військових формувань, зміцнення оборони, будівництво фортифікаційних споруд, а також укриттів. Бюджет надзвичайно складний, продиктований війною».

Доходи обласного бюджету на 2024 рік передбачені в сумі майже 2 млрд. гривень. Видатки на освіту складають понад 950 млн грн. На соціальний захист та соціальне забезпечення – понад 327 млн грн. На охорону здоров’я – понад 243 млн грн. На спорт – 66 млн грн. На культуру та мистецтво планується спрямувати понад 130 мільйонів гривень. При цьому було зауважено, що збільшується розмір заробітної плати членам творчих колективів обласних комунальних закладів – філармонії, театру Кропивницького та театру ляльок.

Достроково було припинено повноваження депутата облради Олександра Цапюка – на підставі його власної заяви. Призначено директора Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені Сухомлинського. Ним став Анатолій Литвин. Контракт укладено строком на п’ять років.

Депутати затвердили кілька галузевих програм. ОКВП «Дніпро – Кіровоград» звільнили від нарахування та сплати до обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств за результатами фінансово-господарської діяльності за звітні періоди 2023 року.

Погодили звернення театру Кропивницького про надання дозволу на приватизацію житла, що перебуває на балансі закладу. Таким чином приватизувати квартири зможуть артистка драми вищої категорії Людмила Швець, артист драми I категорії Олександр Притасевич та заслужений артист України Олександр Ярошенко.

Затвердили внесення змін до рішення про оплату праці голові облради Юрію Дрозду та його заступнику Юрію Семенюку. Зміни стосуються періоду дії умов оплати праці, а не розміру зарплатні.

Території «Бузький» та «Голубові кринички» визнали такими, що належать до природно-заповідного фонду місцевого значення, без вилучення земельних ділянок.

На початку засідання юні представники Кропивницької станиці Національної скаутської організації «Пласт» передали Вифлеємський вогонь миру начальнику Кіровоградської ОВА Андрію Райковичу. Сказали добрі слова, заспівали пісню. Тож миру всім!