Правоохоронці нагадують правила безпеки для попередження шахрайств із банківськими картками

Один зі способів незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману – телефонні дзвінки під виглядом працівників банку з проханням надати інформацію, що стосується вашої картки.

У жодному випадку не повідомляйте конфіденційні дані: пін-коди, термін дії чи номер платіжної картки, тризначний код безпеки на зворотному боці, смс-паролі.

Запам’ятайте – працівники банку ніколи не телефонують, щоб дізнатися таку інформацію. А зловмисники з її допомогою можуть викрасти гроші з ваших рахунків.

Якщо ви отримуєте підозрілі дзвінки, одразу кладіть слухавку та повідомте про подію поліцейським за номером «102» або подайте звернення на сайті кіберполіції: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/

Сектор комунікації поліції Кіровоградської області