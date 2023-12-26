Якщо підприємство ліквідоване, хто заплатить працівнику “лікарняний”?

У разі ліквідації або реорганізації підприємства, установи чи організації, страхові виплати по тимчасовій втраті працездатності, які настали до ліквідації, здійснює правонаступник, а у разі відсутності правонаступника ‒ територіальний орган уповноваженого органу управління за місцем здійснення обліку ліквідованого підприємства, установи, організації як страхувальника (це передбачено ст. 22 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 №1105-ХІV).

Нагадуємо, що підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність листок непрацездатності. Сформований листок непрацездатності надсилається роботодавцю, з яким застрахована особа перебуває у трудових відносинах, через електронний кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Тому якщо страхувальник до ліквідації підприємства не оплатив листки непрацездатності працівників, правонаступник в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України може сформувати запит до Пенсійного фонду України на створення копії електронного листка непрацездатності як правонаступнику.

У запиті необхідно вказати:

– код ЄДРПОУ страхувальника;

– назву страхувальника;

– КОАТУУ;

– код ЄДРПОУ та назва страхувальника, що припинився;

– зазначити дату початку періоду тимчасової непрацездатності, за який будуть сформовані копії листків непрацездатності.

Після опрацювання та перевірки даного запиту працівниками Пенсійного фонду України потрібно слідкувати за статусом запиту, який може бути “Виконано”, “Відмовлено”, “В роботі”. Якщо статус запиту “Виконано”, будуть створені копії відповідних електронних листків непрацездатності, на підставі яких правонаступник зможе сформувати заяву-розрахунок та здійснити страхові виплати застрахованим особам.

Антоніна ТОРШИНА, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій і пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області