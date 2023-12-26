Яку інформацію варто перевірити перед грою в онлайн-казино

Азартні ігри ще ніколи не були настільки доступними, як за часів інтернету та повсюдно поширених мобільних пристроїв. Онлайн-казино можна знайти на багатьох сайтах, які пропонують огляди та рейтинги. Але така доступність має і свої недоліки у вигляді високих ризиків нарватися на сумнівні гральні заклади, а то й зовсім на шахраїв, які зараз орудують не тільки за допомогою телефонів.

Незважаючи на велику кількість в Україні якісних ліцензованих віртуальних гральних закладів, існують і такі місця, які варто обходити стороною. Однак виявити їх часто не можуть навіть досвідчені гравці, не кажучи вже про новачків у світі гемблінгу.

Плагіат – масштабна проблема для онлайн-гемблінгу

Шахраї використовують усе для того, щоб привернути до себе увагу ігрової громадськості. І мімікрія під відомі бренди є одним із найдієвіших способів обману довірливого гравця. У найзнаменитіших гральних закладів нерідко бувають десятки наслідувачів, які часто складно відрізнити від оригіналу. Тому під час вивчення одного з таких сайтів важливо звертати увагу на таке:

– Логотип. Перевірити оригінальний логотип у ліцензованого казино можна на сайті КРАІЛ. Усі інші варіації логотипа вказують на казино-плагіатора;

– Наявність ліцензії. Найважливіший показник оригінальності грального закладу, оскільки у плагіаторів цього документа зі зрозумілих причин не буде. Інформація зазвичай публікується на головній сторінці (найчастіше внизу). У випадку з легальними українськими онлайн-казино ліцензію також можна подивитися на сайті КРАІЛ;

– Наявність списку провайдерів та інформації про ігри. На сайтах інтернет-казино використовуються автомати від різних сторонніх виробників. Відомості про них повинні бути присутніми на сайті;

– Наявність функції верифікації. Оригінальні ліцензовані в Україні інтернет-казино дотримуються правил відповідальної гри і проводять верифікацію користувачів. Зазвичай встановлення особи здійснюється через додаток BankID або “Дія”.

Це лише частина пунктів, на які варто звернути увагу, але вже цього достатньо для досить якісного аналізу.

Складнощі боротьби з фальшивими сайтами

Така велика кількість казино-плагіаторів зумовлена простотою їхнього відкриття та складністю боротьби. Так, якщо оригінальний гральний заклад напише заяву, то “клона” закриють, однак суди зазвичай тривають довго. За цей час зазвичай відкривається новий піратський сайт, а то й кілька.

Існування подібних плагіаторів завдає великої шкоди онлайн-казино, оскільки псує їхню репутацію. Адже піратські гральні заклади зазвичай не дотримуються жодних правил, і часто виявляються банальними шахраями.

Як можуть обманювати на сайтах піратських онлайн-казино?

Способів змусити довірливого гравця розлучитися зі своїми грошима досить багато. До числа основних можна віднести необхідність сплати комісії за виведення виграшів, після чого сам виграш, зрозуміло, не перераховується. На фішингових сайтах просять залишити дані банківських карт, з яких згодом знімають гроші.

Нарешті, подібні гральні заклади часто заманюють гравців щедрими подарунками, підштовхуючи грати ще більше. Програші в таких випадках часом можуть бути величезними.