Чи виплачують пенсії за довіреністю?

Виплата пенсії згідно із статтею 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” може проводитися за довіреністю, порядок оформлення і строк дії якої визначається законом. Виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої довіреності.

Після виплати пенсії за довіреністю вперше довіреність на виплату пенсії вилучається і зберігається в окремій справі у виплатному об’єкті. Якщо виплата пенсії проводиться за довіреністю на вчинення різних правочинів, якою передбачено неодноразове отримання виплат, у виплатному об’єкті зберігається копія такої довіреності.

Якщо довіреність оформлено на строк понад один рік, одержувач після закінчення кожного року дії довіреності повинен особисто звернутись до органів Пенсійного фонду України із заявою щодо продовження виплати за довіреністю.

Через рік дії довіреності у відомості навпроти прізвища одержувача проставляється відмітка щодо поновлення заяви про виплату пенсії.

За відсутності відповідної відмітки у відомості виплата пенсії за довіреністю, з дати вчинення якої минув один рік і більше, не проводиться.

Наталія КОПАЧ, начальник управління з питань виплат головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області