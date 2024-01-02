Наука і життя

Завідувачка аспірантури кропивницької «льотки», кандидатка педагогічних наук Галина Пухальська, підозрювана в допомозі ухилянтам, постане перед судом. Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура.

Щоправда, прокуратура не назвала прізвища підозрюваної, та це не секрет для громадськості відтоді, як науковицю затримали працівники СБУ. Неприємність трапилася у середині серпня нинішнього року. СБУ оприлюднила таку інформацію з цього приводу. Начебто під час війни зо два десятки чоловіків кинулися вступати до аспірантури льотної академії, маючи на меті уникнути мобілізації, а там у них начебто зажадали гроші. У повідомленні СБУ ішлося про 11 500 гривень, вилучених під час затримання завідувачки аспірантури. Нібито стільки ж вона взяла у двох майбутніх вчених раніше, авансом.

17 серпня у Ленінському районному суді Кропивницького Галині Пухальській призначили запобіжний захід. Прокурор Юрій Стах клопотав взяти кандидатку педнаук під варту на два місяці – щоб не сховалася, не знищила доказів і не вплинула погано на свідків. Адвокатка Аліна Турта, яка захищала науковицю, назвала ці ризики недоведеними й попросила залишити її на волі. Також адвокатка висловилася як проти відео- й фотозйомки клієнтки, так і проти оприлюднення прізвища. Підозрювана сказала, що провини не визнає. Слідча суддя Катерина Юр’єва постановила взяти її під варту, але дала можливість вийти на волю – за умови внесення застави у розмірі 214 тисяч 720 гривень.

Згідно з інформацією на сайті льотної академії, Галина Пухальська продовжує працювати доценткою кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук, викладає риторику, українську мову й інноваційні педагогічні технології.