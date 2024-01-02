Олександрія: чути одне одного

У форматі дружньої розмови з представниками мас-медіа пройшла підсумкова прес-конференція олександрійського міського голови Сергія Кузьменка. Говорили про виклики сьогодення, життя міста в умовах воєнного стану, формування бюджету, реформування закладів охорони здоров’я й автономне опалення.
На початку розмови торкнулися тем розвитку громади в умовах воєнного стану. Зокрема відкриття зон відпочинку для малечі коштом інвесторів і залучення грантів для облаштування гуртожитків для переселенців і утеплення шкіл.
– Коли це стосується дітей, чи це школа, чи це садок, чи дитячий майданчик, я не готовий слухати чиюсь думку, що це не на часі. У дітей дитинство одне, і якщо ми, живучі у своєму місті, нічого не зробили, щоб у дітей було нормальне дитинство, то мені тоді незрозуміло, по-перше, що ми робили, і навіщо тоді ми воюємо за країну, в якій ми не можемо подбати про своїх дітей. Тому ми про дітей дбали і будемо дбати.
Один з успішних проєктів, реалізованих у місті, – це відкриття МакДональдсу. Міський голова наголосив, що це не просто черговий ресторан на території Олександрії, а ще й 80 робочих місць та інші надходження до бюджету.
– Для міста це добрий плюс, що до нас прийшов великий інвестор. І він прийшов не тільки в Олександрію. Компанія McDonald’s у цьому році в Україні відкрила вісім нових ресторанів. Вісім! І якщо американці вірять Україні, мені як українцю здається, що цей сигнал позитивний. Не соромно, що ми могли зробити презентацію нашого міста на достойному рівні, щоб їм було цікаво тут реалізувати цей проєкт. Його ж могло ніколи й не бути, правильно?
Обговорили також перспективи створення індустріального парку в місті на базі існуючих промислових площ, де вже працює кілька релокованих підприємств. Згадали про зміни в структурі закладів охорони здоров’я, зокрема приєднання районної лікарні до міської як наслідок адмінреформи, і злиття чотирьох диспансерів обласного підпорядкування в рамках реформування галузі на державному рівні.
– Моє завдання як міського голови – щоб люди необхідну послугу отримали в нашому місті. І ми цим зараз займаємось, тому що на базі міської лікарні у нас будуть ті фахівці, які повинні дати ту послугу.
Говорили про перейменування міста, реалізовану програму з вивезення та утилізації сміття та урядову постанову, на підставі якої нараховують оплату за опалення місць загального користування у багатоквартирних будинках. Окремо обговорили структуру бюджету громади, який на сто мільйонів буде меншим у наступному році. Ці кошти підуть на оборону країни. Загалом спілкування пройшло у форматі дружньої розмови, де представники мас-медіа не лише ставили питання, а й мали можливість висловити свою точку зору.
– Рік був надзвичайно важким, але, знаєте, от поки ми разом, поки ми спілкуємося, поки ми чуємо одне одного, ми маємо мотивацію – іти і робити свою роботу. І в цьому правда. Іншої правди немає.
Відповіді керівника громади чула Євгенія Ніколаєва, CBN.
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