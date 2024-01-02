Олександрія: чути одне одного

У форматі дружньої розмови з представниками мас-медіа пройшла підсумкова прес-конференція олександрійського міського голови Сергія Кузьменка. Говорили про виклики сьогодення, життя міста в умовах воєнного стану, формування бюджету, реформування закладів охорони здоров’я й автономне опалення.

На початку розмови торкнулися тем розвитку громади в умовах воєнного стану. Зокрема відкриття зон відпочинку для малечі коштом інвесторів і залучення грантів для облаштування гуртожитків для переселенців і утеплення шкіл.

– Коли це стосується дітей, чи це школа, чи це садок, чи дитячий майданчик, я не готовий слухати чиюсь думку, що це не на часі. У дітей дитинство одне, і якщо ми, живучі у своєму місті, нічого не зробили, щоб у дітей було нормальне дитинство, то мені тоді незрозуміло, по-перше, що ми робили, і навіщо тоді ми воюємо за країну, в якій ми не можемо подбати про своїх дітей. Тому ми про дітей дбали і будемо дбати.

Один з успішних проєктів, реалізованих у місті, – це відкриття МакДональдсу. Міський голова наголосив, що це не просто черговий ресторан на території Олександрії, а ще й 80 робочих місць та інші надходження до бюджету.

– Для міста це добрий плюс, що до нас прийшов великий інвестор. І він прийшов не тільки в Олександрію. Компанія McDonald’s у цьому році в Україні відкрила вісім нових ресторанів. Вісім! І якщо американці вірять Україні, мені як українцю здається, що цей сигнал позитивний. Не соромно, що ми мог­ли зробити презентацію нашого міста на достойному рівні, щоб їм було цікаво тут реалізувати цей проєкт. Його ж могло ніколи й не бути, правильно?

Обговорили також перспективи створення індустріального парку в місті на базі існуючих промислових площ, де вже працює кілька релокованих підприємств. Згадали про зміни в структурі закладів охорони здоров’я, зокрема приєднання районної лікарні до міської як наслідок адмінреформи, і злиття чотирьох диспансерів обласного підпорядкування в рамках реформування галузі на державному рівні.

– Моє завдання як міського голови – щоб люди необхідну послугу отримали в нашому місті. І ми цим зараз займаємось, тому що на базі міської лікарні у нас будуть ті фахівці, які повинні дати ту послугу.

Говорили про перейменування міста, реалізовану програму з вивезення та утилізації сміття та урядову постанову, на підставі якої нараховують оплату за опалення місць загального користування у багатоквартирних будинках. Окремо обговорили структуру бюджету громади, який на сто мільйонів буде меншим у наступному році. Ці кошти підуть на оборону країни. Загалом спілкування пройшло у форматі дружньої розмови, де представники мас-медіа не лише ставили питання, а й мали можливість висловити свою точку зору.

– Рік був надзвичайно важким, але, знаєте, от поки ми разом, поки ми спілкуємося, поки ми чуємо одне одного, ми маємо мотивацію – іти і робити свою роботу. І в цьому правда. Іншої правди немає.

Відповіді керівника громади чула Євгенія Ніколаєва, CBN.