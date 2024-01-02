Сьогодні кропивницькі лялькарі розкрили «Таємницю старовинного годинника»

До новорічних свят колектив КЗ «Кіровоградський академічний обласний театр ляльок» підготував прем’єру музичної казки «Таємниця старовинного годинника» В.Ставріаніді-Стогодюк, Е.Новопашеної. Постановка –заслуженої артистки України Вікторії Ставріаніді-Стогодюк, сценографія – Оксани Шарій, музичне оформлення – Юлії Карпенко.

За сюжетом, нерозумна гусінь Плямочка забажала прискорити хід подій, щоб встигнути до свят перетворитися на красуню Метелика. Разом з подругою вони порушили головний механізм у старовинному чарівному годиннику, внаслідок чого стався збій. Врятувати ситуацію може тільки Санта Клаус зі своїми помічниками, який ревно слідкує за дотриманням часу. Але, як у кожній казці, усе закінчується добре, і очікуване новоріччя вчасно приходить до діток.

По закінченні казки, Санта Клаус продовжує святкову програму біля ялинки разом з героями «Lego-city» та лагідним Дракончиком, приправляючи дійство танцями, веселощами та солодкими гостинцями.

У новорічній програмі, показ якої триватиме до 7 січня 2024 року включно, задіяні усі актори театру.

Тож, хто бажає особисто дізнатися «Таємницю старовинного годинника» та весело провести час святкового дозвілля, завітайте на гостини до театру ляльок.

Довідки за тел.: (050)729-74-50, (097)707-31-72;

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