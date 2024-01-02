Як уберегтись від шахрайства під час онлайн-покупок: правоохоронці нагадують правила безпеки

Найбільш поширені схеми обману у віртуальному просторі – продаж неіснуючих товарів та створення підроблених ресурсів, які зовні схожі на відомі Інтернет-магазини.

Поліцейські радять громадянам бути уважними та дотримуватися правил безпеки:

– купуйте товар лише на перевірених вебресурсах;

– звертайте увагу на правильність URL-адреси, оскільки відмінність лише в один символ може означати, що це підроблений сайт;

– нікому не повідомляйте дані платіжної карти, паролі та іншу інформацію, яка використовується для підтвердження платежів;

– сплачуйте гроші після отримання товару, щоб мінімізувати ризики їх втрати;

– заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-покупок, на яку переказуйте лише суму, яка необхідна для оплати;

– при купівлі на платформі оголошень, обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи та не переходьте у сторонні месенджери: туди зловмисники можуть надіслати підроблені посилання;

– у разі шахрайських дій, негайно зверніться до поліції за номером 102.

Пам’ятайте, ваша уважність та обережність сприятиме попередженню шахрайств.

Сектор комунікації поліції Кіровоградської області