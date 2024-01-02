На зміну старому знайомому «Омікрону» прийшов новий штам коронавірусу під назвою «Пірола». Що це таке та як з ним боротися?

Ще в серпні 2023 року у ВООЗ розповіли про ризики, пов’язані з новим штамом коронавірусу «Пирола». За результатами досліджень виявилось, що ризик захворюваності на цей підвид вищий, а перебіг хвороби може бути важчим за попередні. Перший випадок захворюваності на новий штам (BA.2.86) було зафіксовано в Ізраїлі, потім він з’явився у США, Данії та Великобританії. На сьогодні кількість зареєстрованих у світі випадків сягнула майже 100 тисяч осіб. І головне: перший випадок «Піроли» зафіксовано у хворої жінки з Кропивницького.

Наразі фахівці не виявили особливих симптомів «Піроли» – він може проявлятися так само, як і попередні підвиди. У захворівших спостерігаються біль у горлі, більш тривалий кашель, чхання, нежить, закладеність носа, зміни у сприйнятті запахів, підвищена стомлюваність. Також може зникати апетит. А ще симптомами при захворюванні саме на штам «Пірола» є болі у м’язах. М’язовий біль може відчуватися по всьому тілу, але найбільше болять спина та плечі. Цей біль може з’являтися за кілька тижнів після початку хвороби. З часом біль стає меншим та минає. Але, якщо біль присутній тривалий час і не минає, це може бути ознакою іншого захворювання.

Ще одна відмінність «Піроли» від інших варіантів коронавірусу – величезна кількість мутацій. Також він може обходити імунітет, набутий після захворювання на інші варіанти COVID-19 або після вакцинації. Цей вірус можуть підхопити навіть ті, хто вже перехворів на «Омікрон».

Які ж рекомендації дають спеціалісти? Вони не змінилися. Хворим слід обмежити контакти, не залишати житло без гострої необхідності, а при спілкуванні з іншими перебувати у масці. Також фахівці радять не забувати про регулярне вологе прибирання, провітрювання приміщень та миття рук. Симптоматичне лікування має назначити ваш сімейний лікар. А ще не варто ігнорувати щеплення. У МОЗі наголосили, що зараз в Україні є близько 5 млн доз вакцини проти ковіду. Це Коронавак, Пфайзер, Джонсон та вакцина Пфайзер для дітей, яка переважно розподілена по обласних центрах. За словами заступника міністра охорони здоров’я Кузіна, вакцинація проти COVID-19 залишається безкоштовною до кінця 2024 року. Для отримання щеплення не потрібна декларація з лікарем первинної ланки, достатньо звернутися в найближчий пункт щеплень.